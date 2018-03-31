Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Trabzonspor 108-105 Pınar Karşıyaka

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Trabzonspor, konuğu Pınar Karşıyaka'yı 108-105 mağlup etti. Ev sahibi bu sezon 9 galibiyetini alırken konuk ekip 15. kez mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Trabzonspor Basketbol Kulübü, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 108-105 mağlup etti. Trabzonspor’da Eldgridge 23 sayı, 5 asistle maçın en etkili isimlerinden olurken, Heslip 23 sayı, Green 21 sayı, 7 ribaundla oynadı. Genç oyuncu Burak Eşlik de 15 sayılık katkı verdi. Pınar Karşıyaka’da ise Jones 35 sayı üretti, Waters da 18 sayıyla oynadı. Mehmet Şanlı ile babası ilgilenmedi Türkiye`den destek yağdı Bir dönem geleceğin yıldızları arasında gösterilen eski basketbolcu Mehmet Şanlı, yaşadığı psikolojik bunalımdan çıkamıyor. ABD'ye gitmek için havalimanında yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı için Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) harekete geçti. İlgili Haberi Oku

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Halit Can Cihan

TRABZONSPOR: Obekpa 9, Eldridge 23, Vasiliauskas 12, Green 21, Heslip 23, Burak 15, Harris 3, Ozan Anton 2

PINAR KARŞIYAKA: Mert 5, Jones 35, Kennedy 10, Waters 18, Erdi 10, Wood 10, Egemen 8, Allen 9, Metin

1. PERİYOT: 22-26

İLK YARI: 51-45

3. PERİYOT: 79-64