Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Trabzonspor 108-105 Pınar Karşıyaka
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Trabzonspor, konuğu Pınar Karşıyaka'yı 108-105 mağlup etti. Ev sahibi bu sezon 9 galibiyetini alırken konuk ekip 15. kez mağlup oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Trabzonspor Basketbol Kulübü, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 108-105 mağlup etti. Trabzonspor’da Eldgridge 23 sayı, 5 asistle maçın en etkili isimlerinden olurken, Heslip 23 sayı, Green 21 sayı, 7 ribaundla oynadı. Genç oyuncu Burak Eşlik de 15 sayılık katkı verdi. Pınar Karşıyaka’da ise Jones 35 sayı üretti, Waters da 18 sayıyla oynadı.
SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Halit Can Cihan
TRABZONSPOR: Obekpa 9, Eldridge 23, Vasiliauskas 12, Green 21, Heslip 23, Burak 15, Harris 3, Ozan Anton 2
PINAR KARŞIYAKA: Mert 5, Jones 35, Kennedy 10, Waters 18, Erdi 10, Wood 10, Egemen 8, Allen 9, Metin
1. PERİYOT: 22-26
İLK YARI: 51-45
3. PERİYOT: 79-64