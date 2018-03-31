Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Dİ Büyükçekmece 80-88 Fenerbahçe Doğuş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 88-80 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23’üncü hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 88-80 yendi. Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla 20. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip ise 16. mağlubiyetini aldı.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler, Semih Vural, Ali Şakacı

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 26, Wright 14, Burak Can Yıldızlı 10, Robinson 7, Kairys 4, Oğulcan Baykan, Simpson 5, İlkan Karaman 6, Stojanovski 8, Merthan Mutlu

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 8, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 9, Thompson 10, Sloukas 10, Nunnally 11, Sinan Güler 4, Datome 16

1. PERİYOT: 20-27

İLK YARI: 38-44

3. PERİYOT: 59-66 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Trabzonspor 108-105 Pınar Karşıyaka Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Trabzonspor, konuğu Pınar Karşıyaka'yı 108-105 mağlup etti. Ev sahibi bu sezon 9 galibiyetini alırken konuk ekip 15. kez mağlup oldu. İlgili Haberi Oku