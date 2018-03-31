Mustafa Cengiz: Genel kurul kaos istemediğini gösterdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bu günkü genel kurulun Dursun Özbek yönetimini ibra ederek, kaos istemediğini gösterdiğini vurguladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, genel kuruldan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genel kurulun uzun bir maraton şeklinde geçtiğini belirten Cengiz, “Genel kurul bir irade gösterdi. Bu irade, Galatasaray kavga ve problem istemiyor. Yoksa yapılan yönetimsel yanlışların ibrası değil veya onların aklanması değil. İbra olmamış olsaydı da aynı şeyi söylerdim. Genel kurul kaos istemediğini gösterdi. Bu neticeden aldığımız ders var. Yönetimlere çok ciddi eleştiriler oldu. Biz kendi adımıza bundan pay çıkardık. Bizler de gelecekte hatalar yaparsak bu tür eleştirilerle karşılaşırız. 3 yılda net zararımız 650 milyon TL. Bu çok büyük bir zarar. Galatasaray camiasının hep birlikte hızını yitirmeden birlikte şampiyonluklara yürümesi gerekir. Yarın çok önemli bir maçımız var. İnşallah kazanır ve yolumuza devam ederiz” diye konuştu.