Mesut Bakkal: ‘Beşiktaş’ı böyle yakalamışken kazanacaksınız’

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Açık yüreklilikle söylüyorum, bugünkü Beşiktaş'ı yakaladıysanız kazanacaksınız" diye konuştu.

Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçı iki bölümde incelemeleri gerektiğini söyleyen Mesut Bakkal, “İlk yarıdaki duruşa karşıyım, bunu oyuncularıma da söyledim. Atağa çıkmayan, rahatsız etmeyen ve rakibe oyun alanı veren bir duruş vardı. Bunu istememiştik. Orta sahadaki Talisca, Babel ve Oğuzhan'ın bizim sahamıza geçtiğinde maçın kaderini belirleyeceğini biliyorduk. Talisca da öyle bir gol attı. İkinci yarıdaki değişiklikler biraz denge getirdi. Oyunu Beşiktaş alanına yıktık. Ama buna Beşiktaş mı müsaade etti, biz mi yaptık tartışılır. Ama bu oyun, önümüzdeki haftalar için umut verdi. Tempo yükseldikçe hakem oyuna ayak uyduramadı. Bunu iki taraf için de söylüyorum. Futbol oynamaya çalışan, atak yapmaya çalışan takımlara müdahale etmek futbolu geriye götürüp tempoyu düşürüyor. İlk yarıdan memnun değilim, ikinci yarıdan memnunum” ifade etti.

“Bizim bu Beşiktaş'ı yenmemiz lazımdı”

Teknik direktörlüğe çok emek verdiğini söyleyen Mesut Bakkal, “2006'dan bu yana yaptığım teknik direktörlük ve öncesinde 8 yıl yardımcı hocalığım var. Üzerimize kurtarıcı gibi bir görüntü yapıştı. 7 takım oldu. Artık bu durumdan keyif almaya başladım, bunu fırsata çeviriyorum. Bir gidiyorum, şehir bitik, kulüpte ışıklar yanmıyor. Buradan çıkarmak çok hoşuma gidiyor. Ama çok yıpranıyorum. Proje takımı gibi bir takım çalıştırır mıyım bilmiyorum. İstediğim aslında bu ama bir türlü gerçekleştiremedik. Böyle bir yol üzerimize yapıştı ve gidiyoruz” dedi.

Takımını ilk yarıdaki futboluyla ilgili olarak eleştiren Bakkal, “Ben özellikle ilk yarıda bu kadar kötü bir futbol beklemiyordum. Oyuncu gurubum çok kaliteli. Bugüne kadar çalıştığım en iyi grup. Bu Beşiktaş'ı bizim yenmemiz gerekiyordu. Böyle yakalıyorsanız yeneceksiniz. Özellikle ilk yarıdaki oyundan hiç memnun değilim. Başakşehir galibiyetini, Gençlerbirliği maçını bugün daha iyi yansıtmamız gerekirdi. Kapanan ve savunma yapmayı düşünen birisi değilim. Hücum hattının biraz daha devreye girmesi gerekiyordu. Ama bugün takımın 2. yarıdaki duruşundan memnunum. Yine de daha iyi bir futbol oynayabilirdik” diye konuştu.

“10 puandan fazlası gerekiyor”

Gençlerbirliği'nin Yeni Malatyaspor'a mağlup olmasıyla puan durumunda barajın daha da düştüğünü ifade eden Bakkal, “Bize kalan haftalarda 10 puan gerekiyor. 35-40 arası puan takımı kurtarır diye düşünüyorum. Bu durumdaki takımların iç sahadaki maçlara mutlaka 3 puan yazması gerekiyor. Bize 10 puan ya da daha fazlası gerekiyor. Bunu başarabilecek bir takımım var. Alanyaspor'u herkesin takip etmesi gerekiyor. Kulüp yapısı ve düzgünlüğüyle inanılmaz bir yer. Umarım biz de başarılı oluruz ve ligde kalırız” diyerek sözlerini tamamladı. Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor: 1-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ile devam etti. Siyah-beyazlılar kritik mücadeleyi Anderson Talisca'nın 29'da attığı muhteşem golle kazandı ve puanını 53'e çıkararak Galatasaray'la puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Talisca bu sezon ligde attığı 11 golün 7'sini Vodafone Park'ta kaydetti. İlgili Haberi Oku