Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GENÇLERBİRLİĞİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

MAÇ SONUCU: Evkur Yeni Malatyaspor 4-1 Gençlerbirliği | Spor Toto Süper Lig 27. hafta

Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği zorlu deplasmandan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve küme düşme hattından uzaklaşma umutlarını zora soktu.
15:4731 Mart 2018
0
MAÇ SONUCU: Evkur Yeni Malatyaspor 4-1 Gençlerbirliği | Spor Toto Süper Lig 27. hafta

Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 4-1’lik yenilgiyle ağır bir yara aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR VE TÜM DETAYLARYeni Malatyaspor – Gençlerbirligi

Maçın 9. dakikasında Stephane Sessegnon’un attığı golle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 33. dakikada Aytaç Kara’nın frikikten attığı gole engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor adeta şov yaptı. Maçın 70. dakikasında Mickael Pereira ile durumu 2-1’e getiren Evkur Yeni Malatyaspor, 80. dakika ve 90. dakikada Gilberto’nun ayağından bulduğu gollerle maçı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 37 yaparken Gençlerbirliği 27 puanda kaldı. Malatyaspor gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olurken Gençlerbirliği sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Etiketler
Evkur Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER