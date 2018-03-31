MAÇ SONUCU: Evkur Yeni Malatyaspor 4-1 Gençlerbirliği | Spor Toto Süper Lig 27. hafta

Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği zorlu deplasmandan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve küme düşme hattından uzaklaşma umutlarını zora soktu.

Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 4-1’lik yenilgiyle ağır bir yara aldı.

Maçın 9. dakikasında Stephane Sessegnon’un attığı golle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 33. dakikada Aytaç Kara’nın frikikten attığı gole engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor adeta şov yaptı. Maçın 70. dakikasında Mickael Pereira ile durumu 2-1’e getiren Evkur Yeni Malatyaspor, 80. dakika ve 90. dakikada Gilberto’nun ayağından bulduğu gollerle maçı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 37 yaparken Gençlerbirliği 27 puanda kaldı. Malatyaspor gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olurken Gençlerbirliği sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.