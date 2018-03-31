MAÇ SONUCU: Everton 1-3 Manchester City | Tura bir galibiyet kaldı!

İngiltere Premier League'de Everton, Manchester City'yi konuk etti. City, milli golcü Cenk Tosun'un 79 dakika sahada kaldığı maçta Everton'ı 3-1 mağlup etti. Manchester City, 7 Nisan'da konuk edeceği Manchester United'ı mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

İngiltere Premier League’de milli golcü Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton, sahasında konuk ettiği Manchester City’ye 3-1 mağlup oldu. Maça hızlı başlayan Pep Guardiola’nın öğrencileri 37 dakikada Leroy Sane (4), Gabriel Jesus (12) ve Raheem Sterling (37) ile durumu 3-0’a getirdi. Skoru tayin eden golü ise 63’te Yannick Bolasie kaydetti. Milli golcü Cenk Tosun 79 dakika sahada kaldı.

Manchester City bu sonuçla puanını 84’e çıkardı. Everton ise 40 puanla 9. sırada kaldı. Geride kalan 31 maçın ardından en yakın takipçisi Manchester United’ın 16 puan önünde liderliğini sürdüren City, gelecek hafta 7 Nisan’da United’ı konuk edecek. Maviler sahadan galip ayrılırsa şampiyonluğunu 6 maç kala ilan edecek. MAÇ SONUCU: Crystal Palace 1-2 Liverpool | Salah yine affetmedi... İngiltere Premier Lig 32. hafta karşılaşmasında Crystal Palace'a konuk olan Liverpool geriye düştüğü maçı Mohamed Salah'ın son dakikalarda attığı golle 2-1 kazandı. İlgili Haberi Oku