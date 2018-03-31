MAÇ SONUCU: Crystal Palace 1-2 Liverpool | Salah yine affetmedi…

İngiltere Premier Lig 32. hafta karşılaşmasında Crystal Palace'a konuk olan Liverpool geriye düştüğü maçı Mohamed Salah'ın son dakikalarda attığı golle 2-1 kazandı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 32. hafta mücadelesinde Crystal Palace’a konuk olan Liverpool, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Mücadelenin 13. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi Crystal Palace, Luka Milivojevic’in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Liverpool 49. dakikada Sadio Mane ile durumu 1-1’e getirirken bu sezonun flaş ismi Mohamed Salah 84. dakikada attığı golle takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool kritik deplasmandan galibiyetle ayrıldı ve puanını 66 yaptı. Crystal Palace ise 30 puanda kaldı.

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