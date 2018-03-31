MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Alanya özeti izle! BJK Alanyaspor 1-0

Süper Lig 27. haftada Beşiktaş Alanyaspor'u misafir etti. Birçok gol pozisyonun kaçtığı Beşiktaş Alanyaspor maçı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Şampiyonluk yarışını yakında ilgilendiren mücadeleyi kaçıran taraftarlar Beşiktaş Alanya maç özetini araştırıyor. İşte BJK Alanyaspor maç özeti...

Milli maç arasının ardından Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 3 puana fazlasıyla ihtiyaç duyan iki takımın karşı karşıya geldiği Beşiktaş Alanyaspor maçı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golünü BJK adına 29. dakikada Talisca attı ve maçın sonucunu belirledi. Her anı heyecanlı geçen BJK Alanya izleyemeyen futbol tutkunları için Beşiktaş Alanyaspor maç özeti ve önemli anlarının yer aldığı karşılaşmanın özet görüntüleri aşağıdaki linkte yer alıyor.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR ÖZET İZLE

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 53’e yükseltirken bir maçı eksik lider Galatasaray ile olan puan farkını 1’e indirdi. Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR İLK 11

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla

BEŞİKTAŞ’TA ÜÇ FUTBOLCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş’ta Oğuzhan, Atiba ve Tolgay bu maçta görükleri sarı kartlar nedeniyle Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

NEGREDO MASKE İLE OYNADI

Aytemiz Alanyaspor karşısında forvet hattında görev alan Negredo, özel maskeyle oynadı. Ligin 26. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen İspanyol oyuncu, bu şekilde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında gol aradı.

GÖKHAN TÖRE 15 AY SONRA KADRODA

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından o dönem siyah-beyazlı takımın eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralık olarak giden Gökhan Töre, 1 Ekim 2016'da oynadığı Middlesbrough karşılaşmasının ardından sakatlanmış ve operasyon geçirmişti. West Ham'dan Beşiktaş'a geri dönen 26 yaşındaki futbolcu, 15 ay aradan sonra bir karşılaşmada kadroya girdi.

Beşiktaş 1-0 Aytemiz Alanyaspor’umuz (Maç Sonucu) pic.twitter.com/TtngPSch4J — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 31 Mart 2018

BEŞİKTAŞ 40 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u yenmesiyle birlikte Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye devam etti. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 40 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 40 karşılaşmada 33 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı. Söz konusu 40 maçın 33'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 26 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.