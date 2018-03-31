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Gökhan Töre 15 ay sonra ilk kez…

Beşiktaş’ın yıldız isimlerinden Gökhan Töre, uzun bir aradan sonra kadroya dahil oldu. West Ham’dan sakat olarak dönen ve tedavi olan Gökhan Töre, Aytemiz Alanyaspor karşısında kadroda yer buldu.
19:2831 Mart 2018
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Gökhan Töre 15 ay sonra ilk kez…

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından o dönem siyah-beyazlı takımın eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralık olarak giden Gökhan Töre, 1 Ekim 2016'da oynadığı Middlesbrough karşılaşmasının ardından sakatlanmış ve operasyon geçirmişti. West Ham'dan Beşiktaş'a geri dönen 26 yaşındaki futbolcu, 15 ay aradan sonra bir karşılaşmada kadroya girdi.

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Uzun süren tedavi döneminin ardından milli maçlar için lige verilen arada takımla birlikte çalışmalara başlayan Töre, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Alanyaspor karşılaşmasında kadroya dahil edildi.

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