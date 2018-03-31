Gökhan Töre 15 ay sonra ilk kez…

Beşiktaş’ın yıldız isimlerinden Gökhan Töre, uzun bir aradan sonra kadroya dahil oldu. West Ham’dan sakat olarak dönen ve tedavi olan Gökhan Töre, Aytemiz Alanyaspor karşısında kadroda yer buldu.

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