Gökdeniz Karadeniz’den ‘veda’ mesajı

Yaklaşık 10 yıldır Rusya'da Rubin Kazan forması giyen ve kulübün efsaneleri arasına giren 38 yaşındaki futbolcu Gökdeniz Karadeniz, aktif futbol yaşantısına son vermeye hazırlanıyor.

SKOR DIŞ HABERLER / Rusya’da Rubin Kazan forması giyen Gökdeniz Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel kariyerine nokta koymaya hazırlandığı mesajını verdi.

10 yıldır Rusya’da Rubin Kazan forması giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran 38 yaşındaki futbolcu, “Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum” notu yazdığı bir fotoğrafını paylaştı.

Rus medyası, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda kariyerine nokta koymayı planladığını duyururken Rusya’da liglerin tamamlanmasına ise 8 maç kaldı.

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Rusya’nın yolunu tutan Gökdeniz Karadeniz, iki lig şampiyonluğu bir de Rusya Kupası zaferi yaşadı.

Bir süredir teknik direktörlük için çalışmalarını sürdüren Gökdeniz Karadeniz’in, futbolu bıraktıktan sonra Rubin Kazan’da görev alabileceği belirtildi.