‘Genç’ Milli Takım

Sahadaki oyun umut vermese de son iki hazırlık maçında gördük ki milli futbol takımımız da gençleştirme operasyonu yapılmış. Son kadronun yaş ortalaması 26,1. Olması gereken isabetli bir hamle.

Şöyle ki; 2018 Dünya Kupası'na gideyemen Milli Takımımız'da ilk hedef 2020 Avrupa Şampiyonası. İlk kez 2'den fazla ev sahibi ülkenin olacağı turnuvada maçlar, tam 13 ayrı ülkede oynanacak.

Mesela Bakü'de çeyrek final maçı yapan bir takım, ardından 4 bin 646 kilometre ötedeki Londra'ya uçup yarı final maçına çıkacak. Yine Bilbao'da zorlu bir 90 dakika çıkaran bir ekip hemen akabinde 2 bin 131 kilometre ötedeki Kopenhag'a uçup diğer maçına hazırlanacak.

Yani 2020, maçları kadar ‘jet-lag'leri ve rakım/basınç farkından ortaya çıkabilecek sorunlarıyla da sayfalarımızı süsleyecek. Anatominin ve kondisyonun ilk kez bu derece önemli hale geldiği ortamda ise muhtemel rakiplerimizden; son dünya şampiyonu Almanya'ya 58 yaşındaki Joachim Löw, son Avrupa Şampiyonu Portekiz'e ise 41 yaşındaki Fernando Santos önderlik edecek.

İddialı Fransızlar da 50 yaşındaki efsane kaptan Didier Deschamps'a emanet. Rusya'da ise 55 yaşındaki Stanislav Cherchesov görev başında. İngiltere'de 44 yaşındaki Gareth Southgate, İtalya'da 47 yaşındaki Luigi Di Biagio, Hollanda'da 55 yaşındaki Ronald Koeman takımları için ter dökecek.

‘Yaşlı İspanya'nın hocası Julen Lopetegui ise 52 yaşında…

Gençleştirilen milli takımımız ise (inşallah gidebilirsek) 2020'de 76 yaşına basacak ‘tecrübeli hocamız' Lucescu'ya emanet… Hadi hayırlısı…