Efsane futbolcu Ray Wilkins’ten üzücü haber

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Milli Takımı’nın eski orta saha oyuncusu Ray Wilkins, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yaşam savaşı veriyor.

Ada futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Ray Wilkins için eski kulüpleri QPR ve Chelsea geçmiş olsun dileklerini iletirken, dünya futbol kamuoyundan da İngiliz efsane için destek mesajları yağıyor.

Evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Wilkins’in durumunun ciddiyetini koruduğu ve şu an komada olduğu öğrenildi.

We’re extremely saddened to hear former #QPR player and manager Ray Wilkins has suffered a suspected heart attack.

All our prayers are with you, Ray. pic.twitter.com/pNy30MZuft

— QPR FC (@QPRFC) 30 Mart 2018