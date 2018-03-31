Efsane futbolcu Ray Wilkins’ten üzücü haber

İngiltere ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Ray Wilkins, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Komada olan 61 yaşındaki efsanenin durumunun kritik olduğu belirtildi

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Milli Takımı’nın eski orta saha oyuncusu Ray Wilkins, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yaşam savaşı veriyor.

Ada futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Ray Wilkins için eski kulüpleri QPR ve Chelsea geçmiş olsun dileklerini iletirken, dünya futbol kamuoyundan da İngiliz efsane için destek mesajları yağıyor.

Evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Wilkins’in durumunun ciddiyetini koruduğu ve şu an komada olduğu öğrenildi.

We’re extremely saddened to hear former #QPR player and manager Ray Wilkins has suffered a suspected heart attack. All our prayers are with you, Ray. pic.twitter.com/pNy30MZuft — QPR FC (@QPRFC) 30 Mart 2018

Chelsea Kulübü’nün yayınladığı mesajda, “Chelsea ailesinden olan herkes Ray Wilkins ve ailesinin yanında” ifadelerine yer verilirken “Savaşmaya devam et Ray, sevgimiz ve desteğimiz seninle” denildi.

1970 ve 1980’li yıllarda Chelsea, Manchester United, AC Milan ve Paris Saint Germain formaları giyen Wilkins, İngiltere Milli Takımı ile 84 maça çıktı.

Wilkins’in sağlık durumu hakkında açıklama yapan eşi Jackie, “Şu an hiç iyi durumda değil. Korkuyorum. Hastalığı çok kritik” ifadelerini kullandı.