Dursun Özbek’ten ilk sözler

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, mali ve idari yönden ibra edildikten sonra yaptığı açıklamada, genel kurula teşekkür etti. Dursun Özbek, 'Bazı konularda yıprandınız mı?' sorusuna ‘Evet’ cevabını verdi.

Galatasaray Genel Kurulu'nda konuşmaların bitmesinden sonra eski başkan Dursun Özbek, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Yorucu ve güzel bir genel kurul olduğunu belirten Özbek, “Her şey açık açık tartışıldı. Duygusal yoğunluk nedeniyle bazı konuları atladım. Genel kurulun yüzde 75 konusu bu unuttuğum konular üzerine oldu. Heyecanımdan unuttum. Keşke unutmasaydım. Yönetime mektup gönderdim. Çok konuşuluyor. İstedim ama önüme kadar geldi. Yönetim bizim Galatasaray'a verdiğimiz otel hizmetleri çok konuşuluyor. Sıfırlansın kimse de konuşmasın. Otel hizmetlerinden ben gönülden yapıyorum. Böyle bir şeyi nasıl kabul ederim. Yönetim kurulu gelsin tam anlatasın. Galatasaray Spor Kulübü'nden Özbek Truzim'in bir kuruş alacağı yoktur.Kasa kolaylıkları yaptık. Yasa olarak yapmak zorundayız. Ardından bağış makbuzunu kesiyoruz. Bir kısmını ödedik. Benim yaptığım hizmetlerin esası bu. Bu tartışmaları keselim. Bir başkana yakışır mı? “ diye konuştu.

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“Şerefimle ve alnımın akıyla bu hizmeti verdim”

Galatasaray Spor Kulübü'ne 2.5 sene başkan, 7 ay da başkan yardımcılığını hizmeti verdiğini söyleyen Dursun Özbek, “Şerefimle ve alnımın akıyla bu hizmeti verdim. Dolayısıyla bazı değerlerim var ki çok önde gelir. Galatasaray sevgisi benim ve ailem için çok önde gelir. Galatasaraylı olarak Galatasaray'a hiçbir zaman hıyanet içinde olmadım ama hata yapmış olabilirim. Ben size haklarımı helal ediyorum. Siz de bana haklarınızı helal edin” şeklinde konuştu.

Dursun Özbek, mali ve idari olarak ibra edildikten sonra tekrar kürsüye çıkarak, “Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray” dedi. İbra olduktan sonra üyeler, Dursun Özbek’in yanına gelerek tebriklerini iletti.

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‘Yıprandınız mı?’ sorusuna ‘Evet' cevabı

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, genel kurulda yapılan oylamada oy çokluğu ile idari ve mali açıdan ibra edildi. Oylama sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, “Hiçbir zaman yanıtsız bırakmıyorum. Duygusal durumdaydım. Bütün genel kurul üyelere teşekkür ederim. Ufak olaylar dışında çok güzel genel kurul oldu” diye konuştu.

‘Çok üstünüze gelindi. Yıprandınız mı?' sorusuna ‘Evet' cevabını veren Dursun Özbek, ‘Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde aday olacak mısınız?’ sorusunu ise yanıtsız bıraktı.