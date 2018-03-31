Dev derbide Fatih Terim ve Rıza Çalımbay rekabeti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim’in 5-2’lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında aynı zamanda teknik direktörlerin de rekabetine sahne olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ilk olarak 2002 yılında karşı karşıya geldi. Bu maçta Terim'in çalıştırdığı sarı-kırmızılılar, deplasmanda Çalımbay'ın ekibi Denizlispor'u 3-1 mağlup etti.

Rıza Çalımbay, Terim'e karşı daha sonra Sivasspor'un başındayken de rakip oldu. Trabzonspor, Galatasaray karşısında seri peşinde Spor Toto Süper Lig´de üst üste son iki maçından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupaları´na katılma noktasında umutlanan Trabzonspor, yarın Galatasaray deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. İlgili Haberi Oku

FATİH TERİM ÜSTÜN

Fatih Terim ile Rıza Çalımbay, bugüne kadar 7 kez mücadele etti. Bu maçlarda Terim sahadan 5 kez galip ayrılırken, Çalımbay ise 2 kez rakibini mağlup etti.

Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim'in takımı 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Rıza Çalımbay'ın takımları ise 7 gol kaydetti.

Fatih Terim ile Rıza Çalımbay arasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

05.05.2013 Galatasaray: 4 – Sivasspor: 2

08.12.2012 Sivasspor: 1 – Galatasaray: 3

20.03.2012 Galatasaray: 0 – Sivasspor: 1

05.03.2012 Sivasspor: 0 – Galatasaray: 4

26.11.2011 Galatasaray: 2 – Sivasspor: 1

19.03.2003 Galatasaray: 0 – Denizlispor: 1

16.08.2002 Denizlispor: 1 – Galatasaray: 3

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