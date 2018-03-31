Cenk Tosun’dan itiraflar: ‘Büyük takımlar istedi’

Beşiktaş'tan Everton'a rekor ücretle transfer olan Cenk Tosun, İngiltere kariyerine dair önemli bir itirafta bulundu

İngiltere’de Everton forması giyen Milli oyuncu Cenk Tosun, Premier Lig'in Türkiye resmi yayıncısı S Sport kanalına konuştu.

Ara transferde Beşiktaş ile yollarını ayırarak Premier Lig’e giden milli yıldız, son haftalardaki yükselen performansıyla takımına uyum sağladığını gösterdi.

İşte Cenk Tosun’ın açıklamalarından satırbaşları…

“17 yaşında profesyonel oldum. Bütün klasmanlarda oynadım. Michael Skibbe zamanında biraz şanssız bir zamanda profesyonel oldum. Önümde 3-4 tane kendi ülke Milli Takım’ın da oynayanoyuncular vardı. Skibbe’nin bana kattığı çok şey var. Türkiye’de büyük takımlarda istedi beni. 18 yaşında Frankfurt’ta yok olmak varken Gaziantep’e geldim. Tolunay Kafkas beni çok istiyordu. Kariyerimin başlangıcında onun çok etkisi var. İlk yarım sezonda çok güzel bir performans gösterdim.”

“GOMEZ’DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

“Gaziantep’e transfer olduktan sonra o güveni bana Tolunay hoca verdi. Ondan sonra kariyerim devam etti. İnişli çıkışlı dönemlerim oldu. Beşiktaş’ta as forvet olmak zordu. İlk sene az oynadım.2. sene biraz daha fazla oynamaya başladım. 3. sezonda da 34 maçın 31’inde oynadım. Hepsinden biraz biraz bir şeyler öğrendim. Mario Gomez’den çok şey öğrendim. Aboubakar’la da birbirimizi çok iyi tamamladık. Ona da ben bir şeyler katmaya çalıştım. Yaşına rağmen çok iyi işler başardı. Kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. Mario Gomez’in gol vuruşu çok iyiydi.“ Şenol Güneş`ten İngiliz basınına Cenk Tosun itirafı Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

“KENDİME HAS STİLİM VAR”

“Rekabetin olmadığı yerde rahatlık çöker. Rekabetin olduğu yerde başarı gelir. Her zaman iyi olmak zorundaydım. Kendime has bir futbolum var. Kendi filosofim var. İstediklerimi sahaya yansıtmak istiyorum.”

“ŞENOL HOCA ÇOK FARKLI”

“Şenol hocanın bize yaklaşımı çok farklı. Gerçekten bir abi gibi, bir baba gibi bize yaklaşıyordu. Sadece ilk 11’i değil bütün takımı idare ediyordu. Futbol zekası çok iyi bir hoca. Futbolculara yaklaşımı çok iyi bir hocamız. İngiltere, Dünyanın en iyi ligi. Futbol oynarken çok zevk alıyorsun. Mesela idman tesisleri çok iyi. Tesislerimiz çok güzel. İdman günleri bütün günümüzü orada harcıyoruz.”

“HAFTADA İKİ GÜN İZNİMİZ OLUYOR”

“Çalışma sistemleri buradan biraz daha farklı. Gerçekten çok profesyonel bir hayat yaşıyoruz. İngiltere’de idmanlar biraz daha yoğun. Ama haftada iki gün iznimiz oluyor. Tottenham ile başlamak… Sevinçler iki tarafta da aynı. Yenilgi de mesela burada ‘spor’ olduğunu unutabiliyoruz. Çok abartılıyor. Tottenham gibi bir maçla başlamak benim için dezavantaj oldu. İkinci devre kötüoynayınca öyle bir skorla maçı kaybettik. Hoca beni koruma amaçlı kenara aldı. Devam eden lige geldiğim için hazır değildim. Fizik açığımı kapattığımda hoca beni maçlarda düzenli olarak oynatmaya başladı”

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