CANLI YAYIN: Roma Bologna maçı canlı izle!

Son 4 maçta aldığı galibiyetle çıkışını sürdürmek isteyen Roma, ligin köklü ekiplerinden Bologna'ya misafir oluyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Bologna Roma maçı canlı yayını bulunuyor.

Milli maç arasının sona ermesiyle İtalya Seria A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde ortaya koyduğu performansla göz kamaştıran Roma bu hafta Bologna deplasmanına konuk oluyor. Puan durumunda 3. sırada yer alan Roma kazanarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bologna ise saha avantajını iyi değerlendirerek güçlü rakibinden puan almanın peşinde. Mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler Bologna Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak araştırıyor. Ayrıca Roma Bologna maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

BOLOGNA ROMA CANLI İZLE