CANLI YAYIN: Juventus Milan maçı canlı izle! Juve Milan maçı hangi kanalda?

İtalya Serie A, derbi heyecanıyla kaldığı yerde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunu Napoli’den alan Juventus, şampiyonluk iddiasını daha güçlendirmek için Milan’ı taraftarlarının desteği ile devirmek istiyor. Son yıllardı eski formunu mumla arayan Milan ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın hesaplarını yapıyor. Seyir zevki üstü düzey olacak yıldızların mücadelesini izlemek isteyen futbol severler Juventus Milan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak araştırıyor. Ayrıca Juve Milan maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

JUVENTUS MİLAN CANLI İZLE

JUVENTUS MİLAN MAÇI İLK 11

Juventus: Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini; Lichtsteiner, Khedira, Pjanic, Matuidi, Asamoah; Dybala, Higuain

Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Kessie, Bonaventura, Suso, Hakan, Andre Silva

JUVENTUS MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A’nın 30. haftasında Juventus kendi taraftarı karşısında Milan’ı konuk edecek. 31 Mart Cumartesi 21.45’te Allianz’da oynanacak Juventus-Milan maçı Tivibu Spor 2’den canlı izlenebilecek.

“Juve, we are ready!” @hakanc10 and the are all set for #JuveMilan. Watch his interview“Juve, noi siamo pronti!”Guarda la sua intervista esclusiva a Milan pic.twitter.com/721b7L1P3S

— AC Milan (@acmilan) 30 Mart 2018