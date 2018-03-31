Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

CANLI YAYIN: Everton Manchester City canlı izle! Everton Manchester City maçı hangi kanalda?

Son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan Cenk Tosun'lu Everton, Premier Lig'de açık ara lider durumda olan Manchester City karşısında. Cenk Tosun'un ilk 11 başlayacağı Everton Manchester City maçı canlı yayınını haberimizin yer alıyor. Everton Manchester City maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için canlı izle yayın linki haberimiz içerisinde...
19:0131 Mart 2018
0
CANLI YAYIN: Everton Manchester City canlı izle! Everton Manchester City maçı hangi kanalda?

Premier Lig’de forma giydiği son 3 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırarak takımını sırtlayan Cenk Tosun, bu sezon lige adeta ambargo koyarak açık ara lider konumda olan Manchester City karşısında takımının en büyük kozu olacak. Futbol severlerin izlemek istediği mücadele için Everton Manchester City maçı canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki Everton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte, Everton Manchester City canlı izleyebileceğiniz canlı yayın linki ve karşılaşma hakkında merak edilenler…

EVERTON MANCHESTER CİTY İLK 11

EVERTON: Pickford, Coleman, Keane, Jagielka, Baines, Walcott, Schneiderlin, Bolasie, Calvert-Lewin, Rooney, Cenk Tosun

MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Otamendi, Kompany, Laporte, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Jesus, Sane

EVERTON MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

EVERTON MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton Manchester City maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak..

Etiketler
canlı canlı izle canlı yayın Cenk Tosun cenk tosun everton everton everton Manchester City Hangi kanalda ilk 11 izle maçı Manchester City ne zaman saat kaçta
Son güncelleme: 19:53 | 31.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER