CANLI YAYIN: Everton Manchester City canlı izle! Everton Manchester City maçı hangi kanalda?

Premier Lig’de forma giydiği son 3 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırarak takımını sırtlayan Cenk Tosun, bu sezon lige adeta ambargo koyarak açık ara lider konumda olan Manchester City karşısında takımının en büyük kozu olacak. Futbol severlerin izlemek istediği mücadele için Everton Manchester City maçı canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki Everton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte, Everton Manchester City canlı izleyebileceğiniz canlı yayın linki ve karşılaşma hakkında merak edilenler…

EVERTON MANCHESTER CİTY İLK 11

EVERTON: Pickford, Coleman, Keane, Jagielka, Baines, Walcott, Schneiderlin, Bolasie, Calvert-Lewin, Rooney, Cenk Tosun

MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Otamendi, Kompany, Laporte, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Jesus, Sane

19′ Close! Walcott is brought down and Baines curls the free-kick inches wide. Come on, Blues! #EFCmatchday

0-2

Match Centre https://t.co/KhPGavBf6GListen Live https://t.co/9e8VrzpjWV pic.twitter.com/qF2zIoVr08

— Everton (@Everton) 31 Mart 2018