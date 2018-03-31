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CANLI YAYIN: Beşiktaş Alanya maçı canlı izle! İşte maçı yayınlayan yabancı kanallar!

Süper Lig'te heyecan Beşiktaş Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Beşiktaş Alanya maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. İşte Bein Sport 1 kanalının yayınlayacağı BJK Alanyaspor canlı izle linki ve Beşiktaş Alanya maçı ilk 11 kadrosu...
18:0931 Mart 2018
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CANLI YAYIN: Beşiktaş Alanya maçı canlı izle! İşte maçı yayınlayan yabancı kanallar!

Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte Süper Lig’de heyecan kaldığı yerde devam ediyor. Şampiyonluk yarışının önemli favorilerinden Beşiktaş, bu sezon ligde tutunmaya çalışan Alanyaspor’a karşı mücadele edecek. Evinde 39 maçtır kaybetmeyen BJK, Vodefone Arena’da Alanyaspor’u devirerek şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ise zorlu rakibi karşısında galip gelerek umutlarını arttırmanın peşinde. Vodefone Arena’da tribünlerin dolması beklenirken, karşılaşmayı statta takip edemeyecek taraftarlar ise Beşiktaş Alanya maçını canlı izlemek için arama motorları üzerinden Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle aramalara başladı. Medel, Adriano ve Quaresma gibi önemli yıldızların forma giyemeyeceği kritik karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor.İşte BJK Alanyaspor maçı canlı izleme yolları… Beşiktaş maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR İLK 11

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

Alanyaspor:  Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş Alanyaspor maçını hakem Barış Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 39 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Süper Lig’de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 39 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 39 karşılaşmada 32 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı. Söz konusu 39 maçın 32’sini Vodafone Park’ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 25 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

BJK ALANYA MAÇI CANLI ANLATIM

QUARESMAN, MEDEL VE ADRİANO CEZALI

Beşiktaş’ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, yarınki mücadelede oynayamayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımını yalnız bırakacak. Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Medel ile Adriano da müsabakada görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ ALANYA MAÇINI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
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Son güncelleme: 19:59 | 31.03.2018
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