CANLI YAYIN: Beşiktaş Alanya maçı canlı izle! İşte maçı yayınlayan yabancı kanallar!

Süper Lig'te heyecan Beşiktaş Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Beşiktaş Alanya maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. İşte Bein Sport 1 kanalının yayınlayacağı BJK Alanyaspor canlı izle linki ve Beşiktaş Alanya maçı ilk 11 kadrosu...

Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte Süper Lig’de heyecan kaldığı yerde devam ediyor. Şampiyonluk yarışının önemli favorilerinden Beşiktaş, bu sezon ligde tutunmaya çalışan Alanyaspor’a karşı mücadele edecek. Evinde 39 maçtır kaybetmeyen BJK, Vodefone Arena’da Alanyaspor’u devirerek şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ise zorlu rakibi karşısında galip gelerek umutlarını arttırmanın peşinde. Vodefone Arena’da tribünlerin dolması beklenirken, karşılaşmayı statta takip edemeyecek taraftarlar ise Beşiktaş Alanya maçını canlı izlemek için arama motorları üzerinden Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle aramalara başladı. Medel, Adriano ve Quaresma gibi önemli yıldızların forma giyemeyeceği kritik karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor.İşte BJK Alanyaspor maçı canlı izleme yolları… Beşiktaş maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR İLK 11

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla

Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 27. hafta Alanyaspor maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/xXJ8Gq9heI — Beşiktaş JK (@Besiktas) 31 Mart 2018

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş Alanyaspor maçını hakem Barış Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 39 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Süper Lig’de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 39 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 39 karşılaşmada 32 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı. Söz konusu 39 maçın 32’sini Vodafone Park’ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 25 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

BJK ALANYA MAÇI CANLI ANLATIM

QUARESMAN, MEDEL VE ADRİANO CEZALI

Beşiktaş’ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, yarınki mücadelede oynayamayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımını yalnız bırakacak. Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Medel ile Adriano da müsabakada görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ ALANYA MAÇINI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR