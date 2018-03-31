CANLI – Galatasaray’da mali genel kurul gerçekleştiriliyor

Galatasaray'daki mali genel kurulda başkanlar tartıya çıkıyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek dönemindeki raporları açıklayacak. Özbek'in mali ve idari açıdan ibrası aranacak. Çıkacak sonuç, yeni tartışmalara gebe...

Galatasaray’da kulüpte yıllık olağan genel kurul toplantısı bugün Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 2017 yılına dair faaliyet ve denetim raporlarının üyelere sunulacağı toplantının ana konusu ise eski başkan Dursun Özbek'in mali ve idari açıdan ibra edilip edilmeyeceği.

Ayrı ayrı yapılacak oylamada Özbek, ibra arayacak. Çıkacak sonuç yeni tartışmalara gebe olabilir. Dursun Özbek ibra edilmezse mayıs ayındaki seçimde de aday olamayacak. Hatırlanacağı gibi eski başkanlardan Adnan Polat 2011'deki mali genel kurulda ibra edilmemiş ve hukuki süreç başlamıştı. Polat, daha sonra Yargıtay'da aklanmıştı

İBRA NASIL YAPILACAK?

Galatasaray’da önceki başkan Dursun Özbek bugün mali ve idari açıdan ibraya sunulacak. Eski yönetimi eleştiren kulüp üyeleri ibra oylamasının kapalı yapılmasını istiyor. Bunun nedeni ise kapalı oylamada ibrasızlık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğuna dair düşünce. Özbek destekçileri ise oylamanın açık yapılmasını istiyor.

OTURUM NASIL YAPILACAK?

Burada da benzer bir ikilem var. Dursun Özbek'i destekleyen grup mali genel kurulun basına kapalı olarak yapılmasını savunuyor. Kapalı oturumda medya yer almadığından üyelerin daha kolay ikna edilebileceği fikri hâkim. Özbek karşıtları ise oturumun basına açık ve GS TV'den canlı yayımlanmasını talep ediyor.