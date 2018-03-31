CANLI | Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor: 1-0 (İlk yarı sona erdi)

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Zirve ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... Beşiktaş'ta cezalı Ricardo Quaresma'nın yerine Lens tercih edilmezken Güneş baklava düzeni ile sahaya çıkıyor. Beşiktaş 29'da Talisca'nın muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Milli aradan önce Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan ve ağır bir yara alan siyah-beyazlılar aranın ardından üç puana uzanıp 53 puanla maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’i yakalamak ve Galatasaray’la farkı 1’e indirip baskı oluşturmak istiyor. Topladığı 28 puanla tehlike hattının bir puan üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor ise sürpriz puan veya puanlar alıp rahatlamanın peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Quaresma, Medel ve Adriano cezalı

Beşiktaş’ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, mücadelede oynayamıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımını yalnız bırakmakta.

5 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Dusko Tosic, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan bu akşamki karşılaşmada sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ – AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Barış Şimşek

SAAT: 19.00

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal