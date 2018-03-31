CANLI | Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor: 1-0 (İlk yarı sona erdi)
Spor Toto Süper Lig’de 27. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Milli aradan önce Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan ve ağır bir yara alan siyah-beyazlılar aranın ardından üç puana uzanıp 53 puanla maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’i yakalamak ve Galatasaray’la farkı 1’e indirip baskı oluşturmak istiyor. Topladığı 28 puanla tehlike hattının bir puan üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor ise sürpriz puan veya puanlar alıp rahatlamanın peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
Quaresma, Medel ve Adriano cezalı
Beşiktaş’ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, mücadelede oynayamıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımını yalnız bırakmakta.
5 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Beşiktaş’ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Dusko Tosic, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan bu akşamki karşılaşmada sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
BEŞİKTAŞ – AYTEMİZ ALANYASPOR
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Barış Şimşek
SAAT: 19.00
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal