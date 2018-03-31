Beşiktaş’ta orta saha sarardı

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson cezalı duruma düştü. 3 futbolcu, önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor karşısına sarı kart sınırında 5 isimle çıkan Beşiktaş'ta 3 oyuncu gördükleri kartlarla Göztepe maçında cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlılarda Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan sarı kart gören isimler olurken, 3 orta saha oyuncusu da Göztepe maçında takımlarını yalnız bırakacak.

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine yaptığı hareketle sarı kart gören Tolgay Arslan ile ikinci yarıda sarı kart gören Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, kart limitlerini doldurarak cezalı durumu düştü ve Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Tolgay, Oğuzhan ve Atiba dışında Tosic ve Caner de kart sınırındaydı. Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor: 1-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ile devam etti. Siyah-beyazlılar kritik mücadeleyi Anderson Talisca'nın 29'da attığı muhteşem golle kazandı ve puanını 53'e çıkararak Galatasaray'la puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Talisca bu sezon ligde attığı 11 golün 7'sini Vodafone Park'ta kaydetti. İlgili Haberi Oku