Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan Beşiktaş Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Şampiyonluk yarışının favorilerinden Beşiktaş, ligde tutunmaya çalışan Alanya karşısında. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli maç arasının sona ermesiyle Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 27. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ağırlayacak. Vodafone Park’ta taraftarı karşısında Alanya’yı devirerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirmek isteyen Beşiktaş’ta Quaresma, Medel ve Adriano forma giyemeyecek. Peki Beşiktaş Alanyaspor saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş Alanya maçı hakkında merak edilenler…
BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş Alanyaspor maçını hakem Barış Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.