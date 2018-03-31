Antalyaspor Bursaspor: 2-0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper lig'de 27. hafta heyecanı Antalyaspor Bursaspor maçı ile devam etti. Ev sahibi Antalyaspor kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı 2-0 kazanarak önemli bir üç puan elde etti.

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Antalyaspor, sahasında Bursaspor’u 2-0 yendi. Antalyaspor 30’da Maicon ve 72’de Deniz Kadah’ın golleriyle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar kazandıkları bu kritik galibiyetle puanını 31’e yükselterek kümede kalma yarışında rahat bir nefes alırken Bursaspor ise 33 puanda kaldı ve tehlike bölgesine yaklaşmış oldu.

Karşılaşma öncesinde Antalyaspor’un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk’un ölümünün 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Seremonide, Bursaspor oyuncusu Mikel Agu’nun önünde bulunan çocuğun İstiklal Marşı okunduğu sırada ağlaması dikkati çekti.

MAÇTAN DAKİKALAR: 31’inci dakikada Antalyaspor’un sol kanattan atağında Jevtovic’in ortasına Deniz Kadah’ın şutu kaleciden döndü. Kale çizgisi önünde Maicon’un vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 33’üncü dakikada Bursaspor’dan Ekoko’nun ortasında topla ceza sahasında buluşan Aziz’in pasında Batalla’nın şutu kalenin solundan az farkla oyun alanı dışına çıktı. 45+1’inci dakikada Bursaspor’dan Ekoko’nun sol kanattan çizgiye kadar inerek ceza sahasına ortaladığı top, Shehu’nun yarım vole şutuyla az farkla dışarı çıktı.

MAÇ SONUCU: Evkur Yeni Malatyaspor 4-1 Gençlerbirliği | Spor Toto Süper Lig 27. hafta Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği zorlu deplasmandan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve küme düşme hattından uzaklaşma umutlarını zora soktu. İlgili Haberi Oku

51’inci dakikada Antalyaspor’un paslaşarak kullandığı kornerin ardından topla buluşan Nazim Sangare’nin ceza alanına yaptığı sert ortada Deniz Kadah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak Deniz Kadah için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçersiz sayıldı. 56’nci dakikada Antalyaspor’da Jevtovic’in rakibinden kaparak verdiği pasta topla buluşan Doukara’nın ceza sahası dışından şutu, kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

71’inci dakikada Antalyaspor’un sol kanattan atağında Sakıb’ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Doukara pas verdi. Penaltı noktasındaki Deniz Kadah’ın şutunda top filelerle buluştu. Deniz Kadah, Antalyaspor’un Süper Lig tarihindeki 900’üncü golünü atarak, kulüp tarihine adını yazdırdı: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Antalyaspor 2-0 kazandı.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

ANTALYASPOR: Boffin – Diego, Djourou, Nazım, Charles, Maicon (Dk. 85 Emre Güral), Sakıb, Jevtovic (Dk. 71 William, Doukara), Deniz Kadah (Dk. 90 Chico), Hakan

BURSASPOR: Harun – Tarouco, Batalla, Furkan (Dk. 73 Sow), Ekoko, Aziz, Shehu, Barış (Dk. 62 Delarge, Stancu (Dk. 75 Yusuf), Mikel Agu, Ekong

GOLLER: Dk. 31 Maicon, Dk. 71 Deniz (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Maicon, William (Antalyaspor) – Batalla (Bursaspor)