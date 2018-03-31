Ahmet Oğuz’dan Yeni Malatyaspor maçında ilginç baraj taktiği
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin savunmacısı Ahmet Oğuz'un, Evkur Yeni Malatyaspor maçında barajın arkasında yere uzanması ilginç bir görüntünün oluşmasına neden oldu.
Süper Lig’in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olan Gençlerbirliği sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrılırken ilk yarıda ilginç bir pozisyon yaşandı.
Maçın 33. dakikasında Yeni Malatyaspor’un kaleye çok yakın bir bölgeden kazandığı serbest vuruş öncesinde, Gençlerbirliği sağ beki Ahmet Oğuz barajın arkasında yere uzandı.
Yerden yapılabilecek vuruşun kaleye gitmesini engellemek isteyen Ahmet Oğuz’a hakem Arda Kardeşler izin vermedi ve yerden kalkmasını istedi.
Ardından vuruşu kullanan Aytaç Kara topu ağlara göndererek takımını 1-1’lik beraberliğe taşımayı başardı.
Son güncelleme: 16:00 | 31.03.2018