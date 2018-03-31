Ahmet Oğuz’dan Yeni Malatyaspor maçında ilginç baraj taktiği

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin savunmacısı Ahmet Oğuz'un, Evkur Yeni Malatyaspor maçında barajın arkasında yere uzanması ilginç bir görüntünün oluşmasına neden oldu.

0