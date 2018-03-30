Ünal Karaman: ‘Ligde bulunduğumuz durum iç açıcı değil’

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Var olan yeteneklerimizi geliştirmeye gayret gösterip, eksik olan yönlerimizi de çalışarak az hatayla kulübümüzü, camiamızı en iyi temsil pozisyonunda sahaya çıkmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Ünal Karaman müsabakayı değerlendirdi. Karaman, “Sivasspor evinde güçlü bir ekip. Özellikle ön tarafta oynayan oyuncularının etkilerini biliyoruz. Biz de spor camiasının bildiği gibi yakın bir dönemde göreve başladık. Kısa zamanda arkadaşlarımın iyi çalıştığını ve geleceğe daha umutla bakacaklarını biliyorum. Biz kişisel hedeflerimizi bitirmedik. Oyuncu arkadaşlarıma da bunları ifade etmeye çalışıyorum. Teslimiyet yok. Ligde bulunduğumuz durum hiç iç açıcı değil. Camiamıza yakıştıramıyorum ama bu hatalarımızı devam ettireceğimiz anlamına gelmiyor” dedi.

“Haddimizi bilerek oynayacağız”

Karaman, “Biz mevcut hatalarımızı en kısa süre içerisinde iyi pozisyona getirip düzeltmeye gayret gösterip sahada daha ciddi duran, daha disiplinli duran ve yeteneği ölçüsünde mücadele eden Karabükspor oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Ben oyuncularıma antrenmanda ve müsabakada gösterdikleri ciddiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bazı pozisyonlarda sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Ama ne yapalım haddimizi bileceğiz, haddimizi bilerek oynayacağız. Var olan yeteneklerimizi geliştirmeye gayret gösterip, eksik olan yönlerimizi de çalışarak az hatayla kulübümüzü, camiamızı en iyi temsil pozisyonunda sahaya çıkmaya gayret göstereceğiz” dedi. Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor: 1-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor maçı ile başladı. Milli aranın ardından lig heyecanı tüm hızıyla yeniden başlarken ev sahibi Sivasspor 47'de Bifouma'nın golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yiğidolar'ın evinde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı. İlgili Haberi Oku