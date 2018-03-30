Türkiye Futbol Federasyonu, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, lisanslı şekilde görev yapan futbol menajerlerine kulüpler tarafından yapılan ödemelerin listesini yayınladı. Galatasaray, futbolcu menajerlerine en çok para ödeyen takım olurken en az ödeme yapan takım ise Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türk kulüplerinin futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklalamada: “Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir” denildi.

EN ÇOK PARA ÖDEYEN GALATASARAY

Sezon başında yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çeken Galatasaray, futbolcu menajerlerine en çok para ödeyen takım oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, 3.5 milyon Euro ödeme ile ilk sırada yer aldı.

Galatasaray’ı 2.2 milyon Euro ve 804 bin TL ile Medipol Başakşehir takip etti. Listenin 3’üncü sırasında ise ödediği 1.442 milyon Euro ile Fenerbahçe yer aldı.

EN AZ ÖDEYEN TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Süper Lig ekipleri arasında en az ödeme yapan takım Teleset Mobilya Akhisarspor oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, futbolcu menajerlerine sadece 59 bin TL ödedi. Listenin ikinci sırasında ise Göztepe yer aldı. İzmir ekibinin futbolcu menejerlerine ödediği toplam para ise 120 bin TL.