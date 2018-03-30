Trajediden Premier League’e Jose Izquierdo

İngiltere Premier League'de 12. sırada yer alan ve beklentilerin üzerine çıkan Brighton and Hove Albion'ın Kolombiyalı yıldızı Jose Izquierdo hayat hikayesini anlattı. 14 yaşında abisini kaybeden ve futbolu bırakmanın eşiğine gelen 25 yaşındaki futbolcu, zirve yolcuğuluğunu anlattı.

SKOR / DIŞ HABERLER 1983’ten bu yana ilk kez İngiltere’nin en yüksek liginde mücadele eden ve beklentilerin üstüne çıkarak bu sezon 12. sırada yer almakta olan Brighton and Hove Albion’da forma giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Jose Izquierdo takımın öne çıkan isimlerinin arasında. Başarılı oyuncunun Reuters’a aktardığı hikayesi ise ciddi bir trajediyi içinde barındırıyor.

14 yaşındayken abisi Diego Julian’ı bir trafik kazasında kaybeden Jose, bu travmayla daha yeni başladığı futboldan uzun bir süre uzaklaşmış. Abisi hakkında “Diego Julian yetenekli bir futbolcuydu ancak o partileri seçti” diye konuşan Jose, abisi öldükten sonra futbolu bıraktığını, kendi ruhunu aramaya yöneldiğini ve nihayetinde çok daha sıkı bir şekilde çalışmak üzere futbola geri döndüğünü ifade ediyor.

‘Raketle değil ayakla…’

“Futbolda ulaştığım seviye onun verdiği ilham sayesinde. Her şey ona bir hediye” diyen Izquierdo, “O cennette. Tanrı’ya inanıyorum ve onun beni izlediğini biliyorum. Ve şu ana kadar yaptıklarımdan gurur duyuyor. ‘Direnç’ anlamına gelen bir dövmem var. Ondan ilham almıştım” diye konuşuyor. Izquierdo’nun spora başlama hikayesi ise şöyle: “Annem benim için tenisi seçmişti. Hocamı görmeye gittim ama topa raketle değil ayağımla vuruyordum. Hocam Wilson Sepulveda beni futbol oynamaya gönderdi. Futbol kariyerimi tenis hocam Wilson’a borçluyum.” Jürgen Klopp`tan ilginç Emre Can açıklaması: `Yok 250 bin Pound!` İlgili Haberi Oku

Futbola kaleci olarak başlayan 25 yaşındaki futbolcunun pek çok yaşıtı gibi üç direğin arasına geçmesine sebep olan ise tanıdık isimler: “Kaleci olmak istememiştim ama o dönem çok ünlü Kolombiyalı kaleciler vardı. Rene Higuita, Faryd Mondragon, Oscar Cordoba… Biz çocuklar onlar gibi atlamak ve uçmak istiyorduk. Kaleci olarak oynamaya başladım ancak topu aldığımda önüme koyup herkesi çalımlayıp golü kendim atıyordum. Bir kanat oyuncusu olacağım belliydi.”

‘İşletme okumaya başladım’

Süratiyle öne çıkan ve dikkat çeken Izquierdo, bölgenin güçlü takımı Deportivo Pereira’nın yolunu tutsa da işler dört sene boyunca istediği gibi gitmez. As takımda yer almakta zorlanan genç futbolcu burada da bir ayrıma geldiğini ancak aldığı bir teklifle yeniden futbola döndüğünü ifade ediyor: “İşler nasıl iyiye gidecek, göremiyordum. Tükenmiş hissettim ve üniversitede işletme okumaya başladım. Futbolu tamamen bırakmaya hazırdım. Daha sonra Once Caldas’ın hocası beni aradı ve takıma katılmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Okulu bırakıp orada oynamaya gittim. Bu kararı vermemiş olsaydım, burada olamazdım.”

Daha sonra Club Brugge’e transfer olan Jose Izquierdo, Belçika’daki odasının her tarafına motivasyon sözleri astığını ve İngilizce öğrenebilmek için evindeki her şeyi etiketlediğini de anlatıyor. “Hep ileriye gitmeli ve kendi geleceğinizi yaratmalısınız. Futbol ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize yardım etme fırsatı verir” diyen Kolombiyalı, iklimin değişmesinin bile Kolombiya’yı özlemesine neden olduğunu söylüyor ama insanın kafasında net hedefler oluşturması gerektiğinin de altını çiziyor: “Neredeyse futbolu bırakıyordum, Belçika’nın en iyi oyuncusu oldum.” İngiliz devi Çağlar`ın peşinde! Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de forma giydiği Arsenal, Freiburg'da forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü sezon sonunda transfer etmeyi planlıyor. İlgili Haberi Oku