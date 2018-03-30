Tite’nin Talisca hesabı!

Brezilya Milli Takımı’na seçilerek kariyeri açısından önemli bir aşama kat eden Beşiktaşlı Anderson Talisca, milli takım haftasının en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Rusya ve Almanya maçlarında süre alamasa da Sambacıların kampında hep ön plana çıkan genç yıldızı, World Soccer Dergisi muhabiri Samindra Kunti, Brezilya kampını yakından takip eden Samindra Kunti, Talisca'nın Beşiktaş ve milli takımdaki geleceği için şu ifadeleri kullandı:

“Talisca, Türkiye'de Beşiktaş ile harika bir dönem geçiriyor. Tite, böylesine iyi bir dönemden geçen Talisca'yı yakından görmek istedi. Şu an Tite'nin kafasında 15 oyuncu hazır ancak diğer 8 oyuncu kim olacak belirsiz. Türkiye Ligi ve Beşiktaş'ta iyi işler yapıyor Talisca ama Brezilya'da kadroya girmek çok daha zordur. Talisca, Roberto Firmino'nun alternatifi olarak gözüküyor ve işi zor. Ancak Tite, Talisca'ya kadroya fark yaratması için çağırdı. Süre almamış olması çok önemli değil, Tite tarafından hep izlendi.

Rusya'da kadroya davet edilse bile süre alma şansı yine az olur. Talisca'nın çağrılmasındaki etkenler de şunlar; uzaktan şutları, çok yönlülüğü ve kilitli defansları çözebilmesi.”

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