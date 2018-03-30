Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor son bölümde yaşananlar…

Survivor son bölümde iletişim oyunu nefesleri kesti. Takıma yeni katılan isimlerle birlikte toparlanmaya başlayan gönüllüler takımı ilk kez iletişim oyununu kazanabildi mi? Survivor son bölümde ne oldu? İşte 29 Mart Survivor son bölümde yaşananlar...

29 Mart günü yayınlanan Survivor bölümü heyecanlı anları ve yarışıyla soluksuz izlendi. Yeni yarışmacıların takıma katılmasıyla birlikte daha güçlenen gönüllüler takımı, henüz hiç kazanamadıkları iletişim ödülünü kazanarak morallerini yükseltmek istiyor. Dokunulmazlık oyunun kaybeden gönüllülerde etkileri hala sürüyor. Ada konseyinde Yağmur’u ve Anıl’ı yazanlar arasında gerginlik devam ediyor. Haftaya moralsiz başlayan gönüllüler, iletişim ödülünde all star takımını yenerek kötü günleri unutmanın peşinde. Peki iletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor son bölümden önemli detaylar…

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacıların en çok önemsedikleri oyunun başında gelen iletişim oyunu all star ve gönüllüler takımını mutlu etti. Şimdiye kadar iletişim oyunun kazanma başarısı gösteremeyen gönüllüler eğer kazanırsa hayranlarında gelen mesajları okuma fırsatı yakalayacak.

All Star: 10 Gönüllüler: 5 Ödül All Star’ın oldu.