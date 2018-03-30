Şenol Güneş’ten İngiliz basınına Cenk Tosun itirafı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABERLER / Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İngiltere basınına Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu.

Liverpool Echo’ya röportaj veren tecrübeli çalıştırıcı, ara transferde 27 milyon pound’a Everton’a gönderdikleri Cenk Tosun için “Bu kararı vermek kulüp için hiç kolay olmadı. Çünkü Cenk Tosun en önemli oyuncularımızdan biriydi” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki forvetin İngiltere’de başarılı olabileceğini söyleyen Güneş, “Cenk Tosun Premier Lig’de başarılı olabilir. Henüz genç, futbolu ve çok çalışmayı seviyor. Her iki ayağını ve kafasını çok iyi kullanabilen merkez forvetlerden biri” dedi.

Everton’ın sahibi Farhad Moshiri ve futbol direktörü Steve Walsh’ın, Monaco deplasmanında iki gol atan milli futbolcunun performansından etkilendikten sonra transfer kararı aldığı konusuna değinen Güneş “Cenk Tosun o maçtaki performansının üzerine çıkabilir” şeklinde konuştu.

Golcü futbolcuyla iletişim halinde olduğunu söyleyen Güneş, “Everton’a transfer olduktan sonra Cenk’le görüştüm. Öğrencimle daima konuşuyorum. Başka bir takıma transfer olması bunu engellemez” yorumunda bulundu.

Everton`da Sam Allardyce yolcu! Yerine getirilecek isim... Everton'da teknik direktör Sam Allardyce ile yolların ayrılacağı, tecrübeli teknik adamın yerine Shakhtar Donetsk'in hocası Paulo Fonseca'nın getirileceği iddia edildi. İlgili Haberi Oku