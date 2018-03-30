Samet Aybaba: ‘Böyle maçlarda üç puan almak keyif verici’
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi. Aybaba, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu bu tür maçların zor geçtiğini belirterek, “Rakibin ligde tutulma şansı biraz azalmış, kapalı duruyorlar. Bir şeyleri ispat etmek istiyorlar. Onların da planları, projeleri var. Oyuncuların bireysel olarak düşünceleri var. Böyle maçlara ciddi bakmak lazım. Yıldız oyuncularımız bu iş biraz erken çözer diye bekliyorduk. Maalesef ilk yarı hemen hemen hiç bir şey yapamadık. Golden sonra 3-4 tane net pozisyonumuz var. Böyle maçlarda 3 puan kazanmak büyük keyif verici. Oyuncularımızın her maçı böyle düşüneceğini zannetmiyorum” dedi.
“Çok ciddi ve zor maçlar var”
Ligde çok ciddi ve zor maçların olduğunu ifade eden Aybaba, “Ünal hocayı da kutluyorum. Takımına şimdiden; disiplinli, derli toplu bir futbol oynattı. Futbol bu. Çok iyi oynadığımız da kazanamadığımız maçlar var. Kötü oynayıp kazandığımız bir tek Kardemir Karabükspor maçı vardı deplasmanda. Bugün de çok kötü oynamadık ama özellikle ikinci yarı iyi oynayarak maçı kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Zor maçlarımız var. Daha iyi hazırlanıp özellikle kaliteli oyuncularımızın performansını yükselterek o maçları da kazanmayı düşünüyoruz” diye konuştu.