Samet Aybaba: ‘Böyle maçlarda üç puan almak keyif verici’

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, zor bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Böyle maçlarda üç puan almak keyif verici" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi. Aybaba, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu bu tür maçların zor geçtiğini belirterek, “Rakibin ligde tutulma şansı biraz azalmış, kapalı duruyorlar. Bir şeyleri ispat etmek istiyorlar. Onların da planları, projeleri var. Oyuncuların bireysel olarak düşünceleri var. Böyle maçlara ciddi bakmak lazım. Yıldız oyuncularımız bu iş biraz erken çözer diye bekliyorduk. Maalesef ilk yarı hemen hemen hiç bir şey yapamadık. Golden sonra 3-4 tane net pozisyonumuz var. Böyle maçlarda 3 puan kazanmak büyük keyif verici. Oyuncularımızın her maçı böyle düşüneceğini zannetmiyorum” dedi. Ünal Karaman: `Ligde bulunduğumuz durum iç açıcı değil` İlgili Haberi Oku

“Çok ciddi ve zor maçlar var”

Ligde çok ciddi ve zor maçların olduğunu ifade eden Aybaba, “Ünal hocayı da kutluyorum. Takımına şimdiden; disiplinli, derli toplu bir futbol oynattı. Futbol bu. Çok iyi oynadığımız da kazanamadığımız maçlar var. Kötü oynayıp kazandığımız bir tek Kardemir Karabükspor maçı vardı deplasmanda. Bugün de çok kötü oynamadık ama özellikle ikinci yarı iyi oynayarak maçı kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Zor maçlarımız var. Daha iyi hazırlanıp özellikle kaliteli oyuncularımızın performansını yükselterek o maçları da kazanmayı düşünüyoruz” diye konuştu. Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor: 1-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor maçı ile başladı. Milli aranın ardından lig heyecanı tüm hızıyla yeniden başlarken ev sahibi Sivasspor 47'de Bifouma'nın golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yiğidolar'ın evinde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı. İlgili Haberi Oku