Pınar Karşıyaka’nın cezası belli oldu

Pınar Karşıyaka'nın UCAM Murcia ile oynadığı olaylı maçın cezaları açıklandı. FIBA, Pınar Karşıyaka'ya iki maç seyircisiz oynama cezası verdi.

FIBA Avrupa, Pınar Karşıyaka’ya 27 Mart Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi’nde UCAM Murcia’yla oynanan çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle iç sahada 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin euro ceza verdi. Yeşil-kırmızılı ekip, organizasyonda sonraki ilk 2 iç saha maçını taraftarından yoksun oynayacak.

Pınar Karşıyaka`nın olaylı maçı! Maçın bitmesi 3 saat sürdü... Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçındaki olaylı maçta Pınar Karşıyaka sahasında UCAM Murcia'ya 14 sayı farkla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

FIBA, konuyla ilgili detaylı kararını salı günü açıklayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın son periyodunda tribündeki bir taraftar, yeşil-kırmızılılardan Berk Uğurlu’ya yaptığı sert faul sonrası İspanyol temsilcisinden Rojas’a fiili müdahalede bulunmuştu. Maç bu olay sonrası yaşanan gerginlikte 15 dakika, ilk yarı sonunda ise skorbord arızası nedeniyle 1 saat durmuştu. Olaylarda parkeye yabancı maddeler de atılmıştı.