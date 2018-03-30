Olcan Adın’dan çarpıcı Galatasaray ve Fenerbahçe itirafları!

Galatasaray'dan ayrılış hikayesinden 4. yıldıza kadar çok sayıda konuya değinen Akhisarspor'un yıldız futbolcusu Olcan Adın, Sözcü'ye özel açıklamalar yaptı.

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Olcan Adın Türk futbolunun önemli isimlerinden. Fenerbahçe'de barınamadı, Gaziantepspor'da parladı, Trabzonspor'da yıldızlaştı, Galatasaray'dan da olaylı bir şekilde ayrıldı.

Şimdi Akhisarspor'un başarısı için ter döküyor. 32 yaşındaki Olcan Adın'la kariyerini, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'daki günlerini konuştuk.

İşte Olcan Adın’dan ses getirecek açıklamalar;

“Çalıştığım en iyi antrenör Zico'ydu. Fenerbahçe'de oynadığımda. Onunla çalışmak benim için çok ayrıcalıklıydı. Çok şey öğrendim. Kötü antrenörle çalışmadım ama Galatasaray döneminde Riekerink diyebilirim. Galatasaray'ın tarihine ve başarılarına baktığınızda Riekerink'in olması saçmaydı”

“GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ ÇEKİŞİR”“Bu sezonki şampiyonluk yarışının Galatasaray ile Beşiktaş arasında geçeceğini düşünüyorum. Umarım Galatasaray kazanır. Yabancı futbolcular beklentileri karşılıyor. Türkler çalışmıyor. Ekstra antrenman yapmayı, salona girmeyi sevmeyiz. Beslenme ve uyku düzenimize önem vermeyiz.” Galatasaray yönetiminden Dursun Özbek`e tebligat şoku! Divan kurulunda verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle eski başkana 7.102.900 dolar, 12.694.942.89 Euro ve 5.774.839.26 liralık alacaklara karşı konulan temlikleri kaldırması için yasal çağrıda bulunuldu. İlgili Haberi Oku

“EN BÜYÜK HAYALİM…”

“Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ta forma giymek, koleksiyonumu tamamlamak isterdim. Futbolu bıraktığımda yorumcu olmak istemiyorum. Gençleri eleştirmem. Ama en büyük hayalim, Selçuk İnan ile birlikte aynı ekip içerisinde antrenör olmak.

“FORMAYA EMEK VERECEKTİM”

“Galatasaray'a transfer olduğumda Fenerbahçe'nin de üç yıldızı vardı. Şampiyon olan dördüncü yıldızı alacaktı. O da bize nasip oldu. Bu yüzden bu şampiyonluk değerli. Galatasaray'a değil, şahıslara kırgınlığım var. Bazı arkadaşlara “Kulüp bulun' demişler. O dönemde Riekerink'in yardımcısı Orhan Atik'in beni araması ve ‘Kampta olmayacaksın' demesi o kadar saçma ki. Yöneticilerden biri arayıp söylese bir şey demezdim. Kimseye saygısızlık yapmadım. O formaya çok emek verecektim. Skenderbeu`ya 10 yıl futboldan men cezası verildi UEFA, Arnavutluk ekiplerinden Skenderbeu'ya şike yaptığı gerekçesiyle 10 yıl futboldan men ve 1 milyon euro para cezası verdi. İlgili Haberi Oku

“FLORYA’YA GİRDİĞİMDE AĞLAMIŞTIM”

“En çok Galatasaray'dan ayrıldığımda üzülmüştüm. Florya'ya ilk girdiğimde ağlamıştım. Böyle ayrılık olmaz. Sneijder inanılmaz yetenekli ve teknik. İyi bir Sneijder, Belhanda'dan daha iyi.2010-11 sezonunda olanlar futbol için dönüm noktasıydı. Bizi geriye götürdü. Türk futboluna zarar verdi. Dünya Kupası'na gidemedik. Uzun bir süre hiçbir turnuvaya gidemeyiz.”

“KADIKÖY’E 1-0 YENİK GİDİYORSUNUZ”

“Büyük maçlardan önce uyuyamıyorsunuz. Maçı önce yüzlerce kez kafanızda oynuyorsunuz. Fenerbahçe'ye gol attığımda hiçbir şey hatırlamıyordum. Pereira'ydı rakip hoca. Kornerde çok şanslıyım. Kuyt'ın bize gol attığı maçta o kadar yi oynuyoruz ki ‘Yeneceğiz' dedim. Uzun top geldi. Kuyt vurdu, 1-0 yendiler. Kaybetme psikolojisi kötü bir şey. Aklınızın köşesinde her zaman var. 1-0 yenik gidiyorsunuz oraya.”