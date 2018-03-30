Mehmet Şanlı ile babası ilgilenmedi Türkiye’den destek yağdı
Basketbolcu Mehmet Şanlı´nın ABD’ye gitmek için Atatürk Havaliman’ndaki uçak şirketlerinin ofisleri önündeki bekleyişi devam ediyor. Şanlı için yurdun dört bir yanından yardımlar gelmeye başladığı öğrenildi. Çocuk yaşta annesini kaybeden ve geçirdiği ağır psikolojik sorunlar nedeniyle basketbol yaşantısı genç yaşta sona eren 23 yaşındaki Mehmet Şanlı için Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) harekete geçti. Yetkililer, Şanlı’nın babasıyla irtibata geçti. Babanın, `Ben ilgilenmiyorum’ dediği ileri sürüldü.
Genç basketbolcu için yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Yardımseverlerin gönderdiği yardım kolilerinin yakın bir zamanda genç basketbolcuya teslim edileceği öğrenildi. Şanlı’nın ABD’ye gitmek için uçak şirketlerinin ofisi önündeki bekleyişi de devam ediyor.
ABD’YE GİTMEK İSTİYOR
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, Atatürk Havalimanı'ndan aylardır ayrılamıyor. Yakınları ve ailesi ise Şanlı'nın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyor.
Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, geçen sezon Bursa'nın Nilüfer takımındayken rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaç tedavisine başladı. Ancak iddiaya göre Şanlı, ilaçlarını düzenli kullanmadı. Şanlı, ABD'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi.
HASTALIĞIYLA PENÇELEŞTİ
Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Şanlı polis tarafından gözaltına alındı. Şanlı işlemlerinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada bir süre kalan genç basketbolcuya Türkiye Basketbol Federasyonu'nun desteğiyle maaş bağlanarak ev verildi. Ancak ilaçlarını aksatan Şanlı, 2 ay önce pasaportunu alarak yine Atatürk Havalimanı'na geldi. Atatürk Havalimanı'nı evi gibi kullanan Şanlı hergün ABD uçuşlarını takip ediyor.