Mehmet Şanlı ile babası ilgilenmedi Türkiye’den destek yağdı

Bir dönem geleceğin yıldızları arasında gösterilen eski basketbolcu Mehmet Şanlı, yaşadığı psikolojik bunalımdan çıkamıyor. ABD'ye gitmek için havalimanında yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı için Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) harekete geçti.

Basketbolcu Mehmet Şanlı´nın ABD’ye gitmek için Atatürk Havaliman’ndaki uçak şirketlerinin ofisleri önündeki bekleyişi devam ediyor. Şanlı için yurdun dört bir yanından yardımlar gelmeye başladığı öğrenildi. Çocuk yaşta annesini kaybeden ve geçirdiği ağır psikolojik sorunlar nedeniyle basketbol yaşantısı genç yaşta sona eren 23 yaşındaki Mehmet Şanlı için Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) harekete geçti. Yetkililer, Şanlı’nın babasıyla irtibata geçti. Babanın, `Ben ilgilenmiyorum’ dediği ileri sürüldü.

Havalimanında kalan Mehmet Şanlı`nın acı dolu hikayesi Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımların formasını giyen ve şimdilerde yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle havalimanından çıkmayan genç basketbolcu Mehmet Şanlı ile bir araya gelen basketbolun duayen yorumcusu İsmet Badem, Şanlı'nın hikayesini yazdı... İlgili Haberi Oku

Genç basketbolcu için yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Yardımseverlerin gönderdiği yardım kolilerinin yakın bir zamanda genç basketbolcuya teslim edileceği öğrenildi. Şanlı’nın ABD’ye gitmek için uçak şirketlerinin ofisi önündeki bekleyişi de devam ediyor.

ABD’YE GİTMEK İSTİYOR

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, Atatürk Havalimanı'ndan aylardır ayrılamıyor. Yakınları ve ailesi ise Şanlı'nın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyor.

Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, geçen sezon Bursa'nın Nilüfer takımındayken rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaç tedavisine başladı. Ancak iddiaya göre Şanlı, ilaçlarını düzenli kullanmadı. Şanlı, ABD'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi.

HASTALIĞIYLA PENÇELEŞTİ

Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Şanlı polis tarafından gözaltına alındı. Şanlı işlemlerinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada bir süre kalan genç basketbolcuya Türkiye Basketbol Federasyonu'nun desteğiyle maaş bağlanarak ev verildi. Ancak ilaçlarını aksatan Şanlı, 2 ay önce pasaportunu alarak yine Atatürk Havalimanı'na geldi. Atatürk Havalimanı'nı evi gibi kullanan Şanlı hergün ABD uçuşlarını takip ediyor.