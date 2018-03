Liverpool yeni Steven Gerrard’ını buldu: Curtis Jones

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un 17 yaşındaki futbolcusu Curtis Jones, Merseyside ekibinin ‘Yeni Steven Gerrard’ı olarak gösteriliyor.

Kabarık saçlarıyla dikkat çeken genç futbolcu, altyapısında yetiştiği Liverpool ile geçtiğimiz Şubat ayında profesyonel kontrat imzaladı. 2016-17 sezonunda hem U18, hem de U16 takımlarında forma giyen orta saha oyuncusu Jones, kaydettiği ilerleme ile antrenörlerinden tam not aldı.

Liverpool şehrinde doğan ve şu an Steven Gerrard tarafından eğitilen Jones, UEFA Gençlik Ligi’nde attığı 4 golle takımının çeyrek finale çıkmasında önemli bir rol oynadı.

Proud to announce that I have signed my first professional contract with @LFC . This was always my child-hood dream! I love the club and the fans and I always will! Hopefully many more opportunities will come along the way#LFCpic.twitter.com/z0YdJpwYQj

— Curtis Jones (@curtisjr_10) 1 Şubat 2018