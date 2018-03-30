Liverpool yeni Steven Gerrard’ını buldu: Curtis Jones

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un U18 takımında forma giyen Curtis Jones, İngiliz ekibinin yeni Steven Gerrard'ı olarak gösteriliyor. Genç futbolcu, U18 takımının başındaki efsane isim Steven Gerrard'ın yönetiminde yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor...

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un 17 yaşındaki futbolcusu Curtis Jones, Merseyside ekibinin ‘Yeni Steven Gerrard’ı olarak gösteriliyor.

Kabarık saçlarıyla dikkat çeken genç futbolcu, altyapısında yetiştiği Liverpool ile geçtiğimiz Şubat ayında profesyonel kontrat imzaladı. 2016-17 sezonunda hem U18, hem de U16 takımlarında forma giyen orta saha oyuncusu Jones, kaydettiği ilerleme ile antrenörlerinden tam not aldı.

Liverpool şehrinde doğan ve şu an Steven Gerrard tarafından eğitilen Jones, UEFA Gençlik Ligi’nde attığı 4 golle takımının çeyrek finale çıkmasında önemli bir rol oynadı.

Proud to announce that I have signed my first professional contract with @LFC . This was always my child-hood dream! I love the club and the fans and I always will! Hopefully many more opportunities will come along the way#LFCpic.twitter.com/z0YdJpwYQj — Curtis Jones (@curtisjr_10) 1 Şubat 2018

Liverpool’un U18 takımında antrenörlük yapan kulübün efsanesi Steven Gerrard, “Jones’un nasıl hissettiğini iyi biliyorum. Bu oyuncuların öğrenme yetisi sadece gül bahçelerinde gelişmiyor. Bireysel gelişimleri kariyerlerindeki yükselişler ve düşüşlerle oluşacak” dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da henüz 15 yaşındayken genç futbolcuyu A takımla idmanlara çıkartarak Jones’a olan güvenini göstermişti.

Genç futbolcu ilk antrenmanından sonra Twitter’da yaptığı paylaşımda, şimdilerde West Bromwich’te kiralık olarak oynayan Daniel Sturridge’in kendisine yardımcı olduğu için teşekkürlerini iletmişti.

U23 menajeri Michael Beale de Jones’un çok yönlü bir oyuncu olduğunu ifade ederken, “Birebirde çok etkili. Orta sahanın merkrezinde, kanatlarda ve ön libero mevkiilerinde de forma giyebiliyor” dedi.

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