Kevin Strootman’dan Cengiz Ünder hakkında güldüren yorum

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Roma’nın yıldızı Kevin Strootman, kulüp kanalına verdiği röportajda Cengiz Ünder hakkında eğlenceli açıklamalar yaptı.

Taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Strootman, “Cengiz Ünder hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna“Gün geçtikçe takımın bir parçası haline geliyor. Harika bir çocuk ama İtalyanca öğrenmeye ihtiyacı var” yanıtını verdi.

Cengiz Ünder’le saha içindeki iletişiminden bahseden Strootman, “Dil için hala biraz zorlanıyor, ki bu da onun için çok zor, çünkü o da çok fazla İngilizce bilmiyor. Başlangıçta sadece Türkçe konuştu, şimdi bazı kelimeleri öğrendi ama sürekli ‘Evet, evet, evet, her şeyi anladım’ diyor ancak sonradan hiçbir şeyi anlamadığı ortaya çıkıyor” diyerek genç futbolcuya takıldı.

İtalyancayı öğrenmesinin Cengiz Ünder’e yardımcı olacağını söyleyen tecrübeli futbolcu, “Açıkçası hiçbir şey anlamıyor ama harika bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Eğer kendisini geliştirmek istiyorsa İtalyancayı öğrenmesi çok yardımcı olacaktır. Eğer formunuzla da mücadele ediyorsanız, bir gruba hemen uyum sağlamak zordur. Hem futbolda hem de hayatta bu böyledir” şeklinde konuştu.

Cengiz Ünder’in harika bir yetenek olduğunu dile getiren Strootman, “Şu anda gerçekten iyi oynuyor. Ne kadar yetenekli olduğunu görebiliyoruz. Büyük bir oyuncu olma potansiyeline sahip. İtalya da yine de bolca çalışmaya ihtiyacı var” dedi.

Hands up who else goes for the @cengizunder approach when speaking in a foreign language… #ASRoma pic.twitter.com/rtFeetK2Gw

— AS Roma English (@ASRomaEN) 30 Mart 2018