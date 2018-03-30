Jürgen Klopp’tan ilginç Emre Can açıklaması: ‘Yok 250 bin Pound!’

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Emre Can'ın takımdaki geleceği hakkında "Bizimle sözleşme imzalamaması dışında her şey iyi gidiyor, bir problemimiz yok" dedi. Basında çıkan Emre Can'ın haftalık 200 bin Pound talep ettiği yönündeki haberlere de kendi üslubuyla cevap verdi.

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool’da Menajer Jürgen Klopp, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can’ın takımdaki geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu. Klopp, “Emre Can ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an her şey açık durumda, verilmiş bir karar yok. Sürekli kendisiyle konuşuyoruz. Bizimle sözleşme imzalamaması dışında her şey iyi gidiyor, bir problemimiz yok” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında çıkan Emre Can’ın Liverpool’da haftalık 200 bin Pound maaş istiyor dedikoduları hakkında da konuşan Klopp, “Yok 250 bin Pound! Bu kadar maaş istediği haberleri gerçek değil” diye konuştu. Emre Can’ın sezon sonunda 2018 Dünya Kupası’nın ardından Juventus’la sözleşme imzalaması bekleniyor. Liverpool yeni Steven Gerrard`ını buldu: Curtis Jones İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un U18 takımında forma giyen Curtis Jones, İngiliz ekibinin yeni Steven Gerrard'ı olarak gösteriliyor. Genç futbolcu, U18 takımının başındaki efsane isim Steven Gerrard'ın yönetiminde yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor... İlgili Haberi Oku