İspanya bunu konuşuyor: ‘Emre Mor’a ne oluyor?’

Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un son dönemde kadroya girememesi İspanyol basınında da dikkat çekti. El Mundo Deportivo, "Emre Mor'a neler oluyor?" başlıklı haberinde şubat ayında takımın en iyisi olarak öne çıkan Emre'nin bu ay hiç forma giyemediğinin altı çizildi.

İspanya La Liga’da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, milli takım arasından önce Malaga maçının kadrosuna alınmadıktan sonra bu hafta da Athletic Bilbao maçının kadrosunda da kendisine yer bulamadı. Yüksek ateşi nedeniyle Milli Takım’a da katılamayacağını Twitter hesabından açıklayan Emre Mor, İspanya basınında da gündeme geldi.

El Mundo Deportivo’da yer alan “Emre Mor’a neler oluyor?” başlıklı haberde şubat ayında takımın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Emre Mor’un kadroya girmekte zorlandığı ifade edildi. 20 yaşındaki milli futbolcu, Türkiye A Milli Takımı’nın İrlanda ve Karadağ ile oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da görev alamamıştı. Mircea Lucescu, Emre Mor’un kadroda olmaması hakkında ”Emre çok hasta, ateşi 39’a kadar çıkmıştı. Ona da yazık tabii…” sözlerini kullanmıştı. Emre Mor`u transfer edemedi, işinden oldu! Inter ve Çin'in Jiangsu Suning ekiplerinde sportif direktör olarak görev yapan Walter Sabatini ile iki kulüp de yollarını ayırdı. İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Emre Mor ve Javier Pastore için yapılan transfer girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması Sabatini'yi görevinden etti. İlgili Haberi Oku