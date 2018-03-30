Hüseyin Avni Aker Stadyum Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi tanıtıldı

Trabzonspor'un eski stadı Hüseyin Avni Aker'in yerine yapılacak proje tanıtıldı. MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Celil Hekimoğlu, "Bu projenin Trabzonumuza önemli katkılar yapacağını düşünüyorum" dedi.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi tarafından hazırlanan Hüseyin Avni Aker Stadyum Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi tanıtıldı.

MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hekimoğlu Döküm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, tarafından hazırlanan projenin tanıtımı bir otelde düzenlenen sunumla yapıldı.

62 dönüm üzerine yapılan projede 5 Bin kişilik bir stadyum, spor salonu, basketbol sahaları, tenis kortları, kültür merkezi, tiyatro, kütüphane, otopark ve yeşil alanlar yer alıyor.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Celil Hekimoğlu, Trabzon için yine güzel bir proje hazırladıklarını belirterek, “Biz sanayiciyiz biliyorsunuz bu alanda yatırımlar yapıyoruz ama spor da önceliğimiz. Bu projenin Trabzonumuza önemli katkılar yapacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“SADECE YEŞİL BİR PARK BİZİ KURTARMAZ”

Yavuz Selim projesinin çok zamandır gündemlerinde olduğunu belirten Hekimoğlu, “Biliyorsunuz ben bir spor kulübü sahibi ve başkanıyım. Bu projeyi sahiplenmemizin sebebi, burayı yaşamamız ve hissetmemizdir. Projeyi hissetmek açısından bu projeye bizim de destek vermemiz gerektiğini düşündüm. Evet çok iyi mimarları var. Vodafone Park yapan bir mimar olabilir bize çok güzel bir proje yapabilir ama bu bizim Trabzon’daki Yavuz Selim ve Avni Aker’de yaşadığımız duyguları bizlere yaşatamaz diye düşündük ve gerçekten ihtiyaca yönelik bir proje yapmak istedik. Bir sürpriz oldu ve Ankara'da bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde bir toplantı yapıldı ve benzer bir projenin Cumhurbaşkanımızın onayıyla yapılacağının müjdesini aldık. Bu projeye bilgi ve tecrübelerimizle katkı sunabiliriz diye düşünüyorum. O zaman proje hayata geçer ve Trabzonumuz bundan uzun yıllar faydalanabilir. Çünkü sadece bir Yeşil Park bizi kurtarmaz” ifadelerini kullandı.

“TEK DERDİMİZ TRABZON’A DAHA İYİ HİZMET”

Projelerinde 5 Bin kişilik bir stadyum yer aldığını vurgulayan Hekimoğlu, “Sanırım düşünülen projede bir tane saha var. Ama tribün anlamında çok büyük eksikler var diye düşünüyorum. Yapılan projelerde zaten ortaya çıkan net bir proje yok. Biz de buna temel olması adına yapıyoruz. İlla biz hazırladığımız projenin yapılsın istemiyoruz. Böyle bir iddiamız yok sadece katkı sunmak istiyoruz. Buradan da o projeye bir şeyler eklenirse çok mutlu oluruz. Bizim tek derdimiz Trabzon’a daha iyi hizmet yapılabilmesi” açıklamasını yaptı. Olcan Adın`dan çarpıcı Galatasaray ve Fenerbahçe itirafları! Galatasaray'dan ayrılış hikayesinden 4. yıldıza kadar çok sayıda konuya değinen Akhisarspor'un yıldız futbolcusu Olcan Adın, Sözcü'ye özel açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku

“CANLILIK YAVUZ SELİM’DİR”

Trabzon'da 5 tane profesyonel kulüp olduğunu belirten Hekimoğlu, “1461 Trabzon tekrar yukarı çıkması lazım. Ama yukarı çıkarken Ahmet Suat Stadı ile bu iş olmaz. Burada yapılan maçlarda ambians yok atmosfer yok. Futbolcu burada yapılan maçlarda konsantrasyon sağlayamıyor. Ben bir taraftar olarak o atmosferi düşünüyorum. Futbolcu yaşarsa keyif alır. Niye Yavuz Selim diyoruz oradaki atmosferi başka yerde yakalayamazsınız. Canlılık Yavuz Selim'dir. Çünkü en az bin 2 bin taraftar vardır. Biz de bu doğrultuda 3 bin olur 5 bin olur. Semt sahası tarzında kutu gibi bir stada ihtiyacı vardır. Profesyonel kulüpler de maçını burada oynar. Bizim bir spor sahasına ihtiyacımız varsa bunu böyle çözmemiz lazım. Nostaljiye göre değilde ihtiyaca göre çözmemiz lazım diye düşünüyorum” diye konuştu.

“TRABZON’UN İHTİYAÇLARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Projeye bir de konferans salonu eklediklerini belirten Celil Hekimoğlu, “Bu da Trabzon'da büyük bir ihtiyaçtır. Hazır 62 bin metre kare yer bulmuşken bunu değerledirmek lazım. Çünkü Trabzon’un merkezinde 60 dönüm arazi bir daha bulamayız. Bunu doğru değerlendirmemiz lazım. Koskoca Trabzon'da Üniversitenin ve Hamamizade'nin dışında konferans salonu yok. Konferans salonu Trabzon için bir ihtiyaç. Kütüphane koyduk zaten ihtiyaç var. Sanırım Devlet Tiyatrosu'da yıkılacak, bu projeye bir Tiyatro yaparak, Trabzon'un ihtiyaçlarını çözmeye çalışıyoruz. Yapacağımız Stadyumun altını komple otopark olarak planlıyoruz. Sahayı sentetik yapacağız ki hem amatör hem de profesyonel takımlar yararlanabilsin. Amatör kümedeki tüm maçlar burada yapılabilir. Trabzon'da yaklaşık 40 tane amatör merkezi takım var. Bunların bir soyunma odası yok. Yavuz Selim’in altındaki odalar yıkılıyor. Bütün amatör kulüplerimiz evsiz kalıyor. Biz de bunun için stadın altında takriben 40 tane soyunma odası yapıyoruz. Aslında onlara birer tane ev yapıyoruz. Yani Trabzon futboluna çok ciddi bir katkı yapacak bir proje olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“BİZ SADECE FİKİR ÜRETİYORUZ”

Trabzon için fikir ürettiklerini belirten Hekimoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Yine söylüyorum biz sadece bir fikir üretiyoruz. Zaten proje yoluna girmiş. Cumhurbaşkanımızın onayı ile beraber çok iyi şeyler yapılacak. Ama biz de burada eksikler olabileceğini düşünerek, kendi görüşlerimizi sunuyoruz. Bu projeyi gerekli yerlere ulaştıracağız. Projemizi Büyükşehir Belediye başkamıza sunduk. Ama yine de Ankara'da Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza da sunmaya çalışacağız.”