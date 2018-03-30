Güntekin Onay, Anderson Talisca’yı eleştiri yağmuruna tuttu

Bein Sports yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'nın performansını değerlendirirken Brezilyalı futbolcunun kritik maçlarda etkisiz bir görüntü sergildiğini ifade etti.

Bein Sports yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca’nın performansını değerlendirdi.

Talisca’nın önemli maçlarda kendisini göstermediğini söyleyen Onay, sözlerine şu şekilde devam etti:

İşte Onay’ın açıklamaları;

“Talisca çok yetenekli ve özel bir oyuncu. Brezilya milli takımına çağrıldı. Gerçi oynamadı ama genç yaşına rağmen gelecek vaat eden bir oyuncu. Fakat Başakşehir maçında gol attı mı? Asist yaptı mı? Hayır! 4 yıldızlı bir oyunda 2 tane şut var. 4 yıldızlı futbol oynamış, gol atmadığı halde. Talisca, her atmadığı gol sayısı 1 yıldız.”

“BUNLARIN HİÇBİRİNDE YOK”

“Talisca oyunda hiç yok ama orta saha yardımlaşması ,arkadaşlarına bütünlük göstermesi, sorumluluk alması ve oyunun içinde olması, bunların hiçbirinde yok. Talisca’nın gol atmadığı maçlarda da üst düzey bir oyun oynamadı”

“OYUNDA OLMASI GEREKLİ”

“Bir forvet oyuncusu gol atmalı ve iyi oyun oynamalı. Tabela yapıyor ama oyunda yok. Oyunda olması gerekli. Beşiktaş’ın iki tane maçı var. Bu sezon içeride Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını son derece iyi oynadı Beşiktaş ama ikisinde de Talisca yok.”

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