Genç basketbolcu Mehmet Şanlı’nın acı öyküsü! Mehmet Şanlı kimdir?

Yaşadığı psikolojik sorunların ardından Atatürk Havalimanı'nda yaşamaya başlayan genç basketbolcu Mehmet Şanlı, ülke gündemine oturdu. Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giymiş olan Mehmet Şanlı kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. İşte havalimanında yaşamaya başlayan Mehmet Şanlı'nın acı dolu yaşam öyküsü...

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Türk basketbolunun önde gelen kulüplerinde forma giymiş Mehmet Şanlı’nın yaşadığı psikolojik sorunların ardından Atatürk Havalimanı’nda yaşamaya başlaması tüm ülkenin dikkatini çekti. Genç basketbolcunun yakınları, Şanlı’nın Amerika’da basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini ve ortaya çıkan rahatsızlığı sonrasında ilaçlarını düzenli olarak kullanmadığı için sıkıntı yaşadığı belirtti. Yaşadığı rahatsızlıklar sonrasında ailesinin de ilgilenmedi Mehmet Şanlı, ABD’ye gitmek için Atatürk Havalimanı’na geldiği kaydedildi. Atatürk Havalimanı'nı evi gibi gören genç basketbolcu, yaklaşık 1 aydan beri Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başladı. Burada bankların üzerinde uyuyan Mehmet Şanlı'nın yemek ihtiyaçlarını havalimanı personeli karşılıyor. Personele “Ben ABD'ye gitmek istiyorum San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin´ dediği öğrenildi.

HAVALİMANINDA YAŞAYAN GENÇ BASKETÇİ MEHMET ŞANLI KİMDİR?

1995 yılında İzmir Konak'ta dünyaya gelen basketbolcu Mehmet Şanlı Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarının alt yapısında basketbol ile tanıştı.

En son Bursa Nilüfer Basketbol takımının formasını giyen Mehmet Şanlı son dönemde girdiği ağır psikolojik bunalım sonucu Atatatürk Havaalanında kalmaya başladı.

Ailesi ve yakınları tarafından açıklandığına göre NBA San Francisco'da forma giymek istediğini ve bunu saplantı haline getirdiğini bu nedenle psikolojisinin bozulmasının ardından psikolojik tedavi gören Mehmet Şanlı bir süre ilaçlarını kullanmış ancak ilaçlarını almayı bıraktıktan sonra pasaportunuda alarak Amerika'ya gitmek için havaalanına gitti. Yaklaşık 3 aydır havalanında yatıp kalktığı açıklanan Mehmet Şanlı için Türkiye Basketbol Federasyonu devreye girdi ve kendisine maaş bağlanmış ve bir ev verdi.

Tedavi görmesi içinde Atatürk Havaalanından alınan Mehmet Şanlı'nın şimdilik Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü açıklandı.

Mehmet Şanlı bugüne kadar Beşiktaş Integral Forex, İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formalarını giymiştir.

MEHMET ŞANLI ÜVEY BABA ŞİDDETİ İLE BÜYÜDÜ

Mehmet Şanlı’nın ağabeyi Sertunç Özgüneş, Mehmet Şanlı’nın çocukluğu, basketbol hayatı ve rahatsızlığıyla ilgili Habertürk’ten Ahmet Hamdi Girgin’e konuştu.

“Mehmet’le babalarımız farklı, annelerimiz aynı. Üvey babamın ismi de kardeşim gibi Mehmet Şanlı. Babam, bize ve anneme şiddet gösteriyordu. Ben çocukluğumu korkudan gardropta geçirdim. Mehmet, 3 yaşındayken üvey babam, boğazından tutup balkondan atmakla tehdit ediyordu. 16 yıl önce annemin burnunu kırdığı için ayrıldılar. Hatta annem ve üvey babamın boşanma davasıyla ilgili, o dönem ‘rekor tazminat’ haberleri çıkmıştı.

Boşanmalarından sonra annemle yaşamaya başladık. 12 yıl önce annem Bodrum’dan İzmir’e giderken trafik kazası geçirip hayatını kaybetti. Mehmet o zaman 11 yaşındaydı. Ufak bir depresyon yaşadı ama şu anki durumuyla alakası yok. Üvey babamın (Mehmet Şanlı) akıl ve ruh sağlığı yerinde değil, bu nedenle zaten ilaçlar kullanıyor. Babasından Mehmet'e geçen bir hastalık bu. Yaşı ilerledikçe ortaya çıktı.

Babası aklına girmiş, ‘ABD’ye git, NBA’de oynarsın’ demiş. O da Atatürk Havalimanı’na gitmiş, aylardır orada kalıyormuş. Ben haberlerde gördüm. Günlerdir hüngür hüngür ağlıyorum. Ben şu an Makedonya’da yaşıyorum. Maddi imkanım olsa hasta bakıcı tutarım, bakmaya çalışırım ama katma değer olabilecek durumum da yok. Devletin bir şekilde el atmasını talep ediyorum. Ciddi bir şekilde bakılmalı. Bir süre tedaviden sonra sahalara dönebileceğine inanıyorum.