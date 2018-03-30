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Galatasaray’dan NTV’ye akreditasyon yasağı hakkında yeni karar

Yayın hayatına son veren NTV Spor'da yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında yapılan yorumlar nedeniyle NTV ve NTV Spor'a akreditasyon yasağı getiren Galatasaray, görüşmeler sonucunda bu yasağı kaldırdığını açıkladı.
14:1130 Mart 2018
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Galatasaray’dan NTV’ye akreditasyon yasağı hakkında yeni karar

Galatasaray Kulübü, NTV ve NTV Spor’a uygulanan akreditasyon yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı ekip, NTV Spor'da yayınlanan ‘Kırmızı Çizgi' programında yapılan yorumlar nedeniyle NTV ve NTV Spor'un temsilcilerinin Galatasaray'a ait davetlere ve basın toplantılarına akreditasyonlarının durdurulmasına karar vermişti.

Konuyla ilgili Galatasaray’ın resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı;

“NTV tarafından yapılan başvuru ve görüşmeler neticesinde kanala konulan akreditasyon yasağının kaldırılması kararı alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

Galatasaray Spor Kulübü”

 

23 Mart 2018 Galatasaray`a NTV Spor`dan transfer! Evren Göz Galatasaray`da Kapatılan NTV Spor'da Galatasaray muhabiri olarak görev yapan Evren Göz, Galatasaray Spor Kulübü Basın Genel Koordinatörlüğü görevine getirildi. İlgili Haberi Oku

 

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galatasaray ntv
Son güncelleme: 15:25 | 30.03.2018
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