Galatasaray’dan NTV’ye akreditasyon yasağı hakkında yeni karar

Yayın hayatına son veren NTV Spor'da yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında yapılan yorumlar nedeniyle NTV ve NTV Spor'a akreditasyon yasağı getiren Galatasaray, görüşmeler sonucunda bu yasağı kaldırdığını açıkladı.

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