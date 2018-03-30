Galatasaray yönetiminden Dursun Özbek’e tebligat şoku!

Divan kurulunda verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle eski başkana 7.102.900 dolar, 12.694.942.89 Euro ve 5.774.839.26 liralık alacaklara karşı konulan temlikleri kaldırması için yasal çağrıda bulunuldu.

Yarınki mali genel kurul öncesi Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi sürpriz bir hamle yaparak divan kurulu toplantısında kulüpteki bütün temliklerini kaldıracağını ve bütün alacaklarını hibe ettiğini ifade eden eski Başkan Dursun Özbek'e resmi tebligat yolladı. Özbek'in, divan kurulu toplantısında verdiği sözleri yerine getirmediğini savunan sarı-kırmızılı yönetim yolladığı tebligatta, eski başkanın 7.102.900 dolar, 12.694.942.89 Euro ve 5.774.839.26 TL alacağına karşılık koyduğu temlikleri kaldırması konusunda yasal çağrıda bulundu.

Ağır ithamlar

Tebligatta ayrıca faiz faturası ve otel masrafları adı altında talep edilen ücretlerin karşılığını ifade eden resmi anlaşmaların bulunmadığının da altı çizildi. Otel faturasında yasal unsurlar başlığı altında misafir edilen kişiler, konaklanan gün ve harcama gibi detayların açıkça belirtilmesi istendi. Ayrıca daha önce gündeme getirilmeyen Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş'ye ait 517.000 TL'lik 6 adet müşteri çekinin herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadan Dursun Özbek'e ait şirkete ciro edildiği de iddia edildi.

Özbek detayları vermiş

Dursun Özbek'in, yönetimden tebligatı alır almaz harekete geçtiği ve bu konuda mevcut yönetimi bilgilendirdiği öğrenildi. Eski başkanın, özellikle faiz faturası, otel masrafları ile ilgili kalemleri ve çeklerin detaylarını yönetime ilettiği ifade edildi.

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