Fenerbahçe eski başkan adayı disiplin kurulunda

Fenerbahçe, eski başkan adaylarından Hulusi Belgü'yü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda dolayı disiplin kuruluna sevk etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, eski başkan adaylarından ve genel kurul üyesi olan Hulusi Belgü’yü disiplin kuruluna sevk etti. Belgü sosyal medya hesabından ‘Değerli başkan beni ihraç etmek için disiplin kuruluna vermiş, ne diyelim bir ölür, bin diriliriz. Korkunun ecele faydası yok. Fenerbahçe sağolsun!’ ifadelerini kullanarak, disiplin kurulunun sevk kağıdını paylaştı.