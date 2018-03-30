Fenerbahçe’de tarihi kongre!

Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un yarışacağı başkanlık seçiminde 22-23 bin civarında üye sandık başına gidecek. Bu sayı hem kulüp tarihi hem de Türkiye için bir rekor anlamına geliyor. İlk kez bir spor kulübünün kongresinde bu kadar fazla sayıda üye oy atma hakkına sahip olacak.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe tarihi bir kongreye gidiyor. 2-3 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurul'da bir ilk yaşanacak. Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçiminde 22-23 bin civarında üye oy kullanabilecek. Bu sayı hem kulüp tarihi hem de Türkiye için bir rekor anlamına geliyor. İlk kez bir spor kulübünün kongresinde bu kadar fazla sayıda üye oy atma hakkına sahip olacak. Şu an için yaklaşık 22 bin üye sandık başına gidecek.

İlgi çok büyük

Önceki yıllara ait aidat borçlarının ödenmesi ile ilgili süreç 26 Mart'ta sona ererken, ay sonuna kadar bu yılki aidat borçlarının ödenmesine devam edilecek. 23 bin civarında kongre üyesinin oy kullanma hakkı alması beklenirken, bu üyelerinin büyük bölümünün genel kurula gelmesi bekleniyor. Üyeler uzun yıllar sonra ilk kez bir kongreye katılabilmek için aidat ödemelerini aksatmadı. Bu nedenle seçimde 20 bin Fenerbahçeli'nin oy atması sürpriz olmayacak.

Önceki seçimler

Son yapılan kongrede toplam 6648 oy kullanılmıştı. Başkan Yıldırım, 5504 oy alırken başkan adayı Hulusi Belgü 1144 oy toplamıştı.

Bundan önce Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olduğu seçimde ise kullanılan oy sayısı 9380 olmuştu. Bu sayı sarı-lacivertli kulüp için rekordu. İlk kez bir seçimde bu kadar çok üye oy kullanmış Başkan Yıldırım 6821, Mehmet Ali Aydınlar ise 2383 oy almıştı.

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