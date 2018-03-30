Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlık seçimi için adaylığını açıklamasının ardından geri sayım başladı. Peki iki güçlü ismin yarışacağı Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe’de başkanlık koltuğu için yarışacak isimler belli oldu. Ali Koç’un ardından Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı. Büyük çekişmeye sahne olacak iki ismin yarışında Fenerbahçe’ye kimin başkan olacağı merakla bekleniyor. Büyük katılımın gerçekleşeceği seçimlerde 20 binin üzerinden oy kullanılması beklenirken, seçimler Ülker Spor Arena’da gerçekleştirilecek. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve diğer bilgiler…

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Türk spor kamuoyunun yakından takip edeceği Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçimi, 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde Ülker Spor Arena’da gerçekleştirilecek. 20 bin kişinin oy kullanacağı seçimlerde üyeler, ‘aidat.fenerbahce.org’ internet sitesinden gerekli işlemleri tamamlayacak. Başkanlık seçiminde yer alabilmek için adayların en az 200 oy alabilmesi gerekecek. Seçimde yarışın ekstra bir katılım olmazsa Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçmesi bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiş, ilkokul ve lise eğitimini Düzce’de almıştır. Eğitimine devam ettiği Düzce’de sportif olarak da bir kariyere başlayan Yıldırım, Hamidiyespor Kulübünde amatör futbol oynamıştır.

Üniversite eğimini almak üzere Ankara’ya gitmiş, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şu anki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakultesi) inşaat mühendisi olarak tahsilini tamamlamıştır. Eğitiminin ardından Maktaş Mühendislik firmasını kuran Yıldırım, savunma sektöründe altyapı ve üstyapı müteahhitlik hizmetleri vermektedir.

15 Şubat 1998 yılından bu yana yapılan seçimlerle 12 kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, Kulüp tarihine ismini en uzun süre başkanlık yapan kişi olarak yazdırmıştır.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Londra’da Harrow School’dan mezun oldu. Rice University’den diplomasını aldı. Harvard University’de yüksek lisans yaptı. ABD’de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu. Ali Koç, Nevbahar Koç ile evli ve 2 çocuğu bulunmakta.

Ali Koç Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski yöneticisidir. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir ve 1907 Fenerbahçe Derneği’nin başkanlığını yapmaktadır. 30 Mayıs 2015 tarihindeki Fenerbahçe Spor Kulübü olağan kongresinde bir sonraki kongrede başkan adayı olacağını açıklamıştır.

22 Şubat 2016 tarihinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine getirilmiştir.

Ali Koç aynı zamanda Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu üyelerindendir. Ali Koç, Forbes Türkiye’nin 2017’de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer almaktadır.