‘Farkındalık Festivali’ Antalya’da

Dünya Değişim Akademisi, “Değişimi Yaşa” konsepti ile Kemer’de Uluslararası Farkındalık Festivali düzenliyor. 21-23 Nisan tarihlerindeki etkinlik, farkındalık artırıcı çalışmalar, söyleşiler, film gösterimi, spor, dans ve huzur dolu bir tatil fırsatı sunuyor.

Değişim uzmanları festivale katılan konukların gerçek değişimi yaşayarak kendilerine doğru bir yolculuğa çıkacaklarını belirtiyor. Üç gün sürecek bu yolculuk sırasında mutluluk, özgürlük ve farkındalık içinde pozitif değişimin gerçekleşeceğini açıklayan Dünya Değişim Akademisi Uzmanları, herkesi bu değişimi yaşamaya davet ediyor. Festival programında özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesine yönelik 4 özel çalışma ve unutulmayacak İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar var. Ayrıca Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme Sanatı üzerine etkili özel pratik çalışmalar sunulacak.

Stresi Yönetme: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri yönetme,

Öfkeyi Dönüştürme: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme,

Korkuyu Aşma: Felç edici korku duygusunun aşılmasıyla yaşamı doyasıya yaşama,

Depresyondan Özgürleşme: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine yaşama daha fazla tutunma.

Türkiye'nin cennet mekanlarında her ay farkındalık çalışmaları düzenleyen ilk ve tek kurum Dünya Değişim Akademisi yurt dışından ve tüm Türkiye'den katılımcılarla birlikte çok uluslu bir değişim fenomeni organize ediyor.

Festival programı:

21 Nisan

11.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 – Öğle Yemeği

14.00 – Nefes Çalışması

15.00 – Korkuyu Aşma Sanatı

17.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

19.45 – Dans Gösterisi

20.00 – Spiritüel Film Gösterimi – Film hakkında Soru-Cevaplar

22 Nisan

08.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.00 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

12.30 – Öğle Yemeği

14.00 – Stres Yönetimi

15.00 – Meditasyon Çalışması

17.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar – İnteraktif Söyleşi

23 Nisan

08.00 – Boyun Enerji Merkezi çalışması–İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

13.00 – Depresrondan Özgürleşme Sanatı