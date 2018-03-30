‘Farkındalık Festivali’ Antalya’da
Değişim uzmanları festivale katılan konukların gerçek değişimi yaşayarak kendilerine doğru bir yolculuğa çıkacaklarını belirtiyor. Üç gün sürecek bu yolculuk sırasında mutluluk, özgürlük ve farkındalık içinde pozitif değişimin gerçekleşeceğini açıklayan Dünya Değişim Akademisi Uzmanları, herkesi bu değişimi yaşamaya davet ediyor. Festival programında özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesine yönelik 4 özel çalışma ve unutulmayacak İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar var. Ayrıca Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme Sanatı üzerine etkili özel pratik çalışmalar sunulacak.
Stresi Yönetme: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri yönetme,
Öfkeyi Dönüştürme: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme,
Korkuyu Aşma: Felç edici korku duygusunun aşılmasıyla yaşamı doyasıya yaşama,
Depresyondan Özgürleşme: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine yaşama daha fazla tutunma.
Türkiye'nin cennet mekanlarında her ay farkındalık çalışmaları düzenleyen ilk ve tek kurum Dünya Değişim Akademisi yurt dışından ve tüm Türkiye'den katılımcılarla birlikte çok uluslu bir değişim fenomeni organize ediyor.
Festival programı:
21 Nisan
11.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 – Öğle Yemeği
14.00 – Nefes Çalışması
15.00 – Korkuyu Aşma Sanatı
17.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
19.45 – Dans Gösterisi
20.00 – Spiritüel Film Gösterimi – Film hakkında Soru-Cevaplar
22 Nisan
08.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.00 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
12.30 – Öğle Yemeği
14.00 – Stres Yönetimi
15.00 – Meditasyon Çalışması
17.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar – İnteraktif Söyleşi
23 Nisan
08.00 – Boyun Enerji Merkezi çalışması–İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
13.00 – Depresrondan Özgürleşme Sanatı