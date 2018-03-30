Etiyopya’da skandal kaleci hatası! ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti
Futbolda zaman zaman ilginç kaleci hataları yaşanıyor. Ancak Etiyopya Premier Ligi'nde Welwalo Adigrat kalecisinin yaptığı hataya futbol sahalarında pek sık rastlandığını söyleyemeyiz...
SKOR DIŞ HABERLER / Etiyopya Premier Lig’i takımlarından Welwalo Adigrat takımı kalecisi, Fasil Ketema maçında skandal bir hataya imza attı.
Rakip takımın atağında kurtarışı yaptıktan sonra eliyle topu oyuna sokmak isteyen kaleci, topu yanlışlıkla kalenin içine attı.
Adigrat kalecisi durumu bozuntuya vermeden oyuna devam etmek istedi ancak hakem golü verdi ve maç 1-0 Ketema’nın galibiyetiyle sona erdi.
İşte o anlar;