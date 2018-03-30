Etiyopya’da skandal kaleci hatası! ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti

Futbolda zaman zaman ilginç kaleci hataları yaşanıyor. Ancak Etiyopya Premier Ligi'nde Welwalo Adigrat kalecisinin yaptığı hataya futbol sahalarında pek sık rastlandığını söyleyemeyiz...

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