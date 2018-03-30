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Ersan’dan FETÖ’cü Kanter paylaşımı! ‘Kesin blok’

NBA'de sabaha karşı oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers'in New York Knicks'i 118-101 mağlup ettiği maça, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın FETÖ'ye bağlılığıyla bilinen Enes Kanter'e yaptığı blok damga vurmuştu. İlyasova'nın bu hareketi Türkiye'de paylaşım rekorları kırarken milli basketbolcu sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.
10:0830 Mart 2018
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Ersan’dan FETÖ’cü Kanter paylaşımı! ‘Kesin blok’

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, FETÖ’cü Enes Kanter’e yaptığı bloğun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İlyasova, “play-off motivasyonu, 8 galibiyet ve doğru süreç” hashtaglerini paylaştığı görüntüye not düşerken “Kesin blok yedi” ifadesiyle Kanter’e göndermede bulundu.

Ersan İlyasova’nın bu paylaşımının altına takipçilerinden destek mesajları yağdı.

Playoff mentality !!! 8 Wins !!! Kesin blok !!! #trusttheprocess #76ers #turkiye #nba

Ersan Ilyasova (@ersanilyasova7)’in paylaştığı bir gönderi ()

29 Mart 2018 Ersan İlyasova, FETÖ`cü Enes`i yere serdi! NBA'de dün gece oynanan maçta milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yaptığı blokla yere serdi. Philadelphia ile New York arasındaki mücadeleyi Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 105-98 kazandı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu... İlgili Haberi Oku

Etiketler
blok enes kanter Ersan İlyasova NBA
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