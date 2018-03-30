Ersan’dan FETÖ’cü Kanter paylaşımı! ‘Kesin blok’

NBA'de sabaha karşı oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers'in New York Knicks'i 118-101 mağlup ettiği maça, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın FETÖ'ye bağlılığıyla bilinen Enes Kanter'e yaptığı blok damga vurmuştu. İlyasova'nın bu hareketi Türkiye'de paylaşım rekorları kırarken milli basketbolcu sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.